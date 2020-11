Officiel : Kent Bazemore retourne à Golden State et cette fois ce n’est pas pour tourner les serviettes

L’ambianceur préféré de ton ambianceur préféré retourne là où tout a commencé pour lui en NBA. Vous l’avez forcément, Kent Bazemore signe son grand comeback chez les Warriors et son rôle devrait être un peu différent de la dernière fois.

Tout commence à la Summer League de Las Vegas, en 2012. Curieux de voir le swingman non drafté en action, les Warriors le mettent à l’essai pendant l’été. L’expérience est concluante et Golden State décide de lui laisser sa chance, en bout de banc. Avec 2 points en moins de 5 minutes de moyenne par match lors de ses 61 rencontres lors de sa saison rookie, on peut dire que Mark Jackson ne lui accorde pas une grande confiance. Mais il faut dire que Stephen Curry et Klay Thompson sont déjà en train d’exploser et cela ne laisse pas beaucoup d’opportunités dans le backcourt. Toutefois, Kent Bazemore devient rapidement l’une des coqueluches du public de l’Oracle Arena pour son énergie… sur le banc. Des célébrations incroyables qui sont rapidement reprises dans de longues compilations sur YouTube. Mais le natif de Caroline du Nord le sait, il devra certainement déménager pour franchir un cap. Son trade chez les Lakers contre Steve Blake en 2014 est donc une bénédiction puisque l’on rappelle que les récents champions NBA ont traversé des heures sombres entre 2013 et 2020. KB cartonne tout à L.A. et passera ensuite cinq belles saisons à Atlanta où il touchera aussi les chèques les plus importants de sa carrière. Mais après une dernière saison décevante passée entre Portland et Sacramento, le trentenaire a jugé qu’il était temps de retourner dans son ancien royaume pour prêter main forte à des copains en souffrance depuis l’annonce du forfait de Klay Thompson pour l’intégralité de la saison prochaine. Le vétéran s’engage donc avec GS pour 2,3 millions de dollars sur un an selon les informations d’Anthony Slater de The Athletic. A ce prix-là, on peut quasiment parler de prix d’ami.

Source: Kent Bazemore’s one-year deal is for $2.3 million. Won’t cut into the Warriors’ MLE or (potential) DPE usage. — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 22, 2020

Après James Wiseman et Kelly Oubre Jr., les Warriors semblent avoir un faible pour les gauchers cette année. Ils récupèrent aussi un joueur complètement différent de celui qui évoluait chez eux il y a six ans. On parle d’un mec qui était payé 19 millions de dollars la saison dernière. Déjà, cela veut dire que son agent est plutôt doué pour négocier. Mais c’est aussi une belle récompense pour un joueur dans la veine des 3 and D. Ce ne sera jamais un two-way player incroyable et go-to-guy en attaque, mais Kent Bazemore sait un peu tout faire et il pourra même couper les citrons pendant les temps-morts. Même s’il est plus habitué au cinq majeur depuis son passage chez les Hawks, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas.

Un peu de nostalgie pour les Warriors qui font appel à un ancien chouchou des fans pour venir leur prêter main forte sur les postes 2 et 3. Avec la blessure de Klay, tout renfort est bon à prendre et avec Kent Bazemore ils savent déjà que la saison devrait être plus fun à vivre à San Francisco.

Source texte : The Athletic