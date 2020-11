Torrey Craig laissé sur le carreau par les Nuggets : avis aux amateurs, y’a un vrai chien de garde à aller chercher pour pas cher

L’histoire entre Torrey Craig et les Nuggets était toute mim’s, mais elle est désormais terminée. Le projet des Nuggets n’avait pas de place pour le soldat de l’ombre, qui se retrouve donc free agent et par conséquent sur le marché. Amis GM allez-y en courant, y’a un vrai gars de dispo là.

Le laboratoire Nuggets bat son plein, et autour du duo Jamal Murray / Nikola Jokic se construit petit à petit un roster amené à jouer le titre à court/moyen terme. Michael Porter Jr. est dans sa phase d’explosion, Facundo Campazzo arrive avec un sexy point d’interrogation, Bol Bol en est un autre, R.J. Hampton a été drafté sur la ligne arrière, P.J. Dozier a également un joli profil, et autour de tout ce méli-mélo deux hommes semblaient un chouïa moins attaché au projet. Gary Harris tout d’abord, fréquemment cité dans des rumeurs de trade, et donc Torrey Craig, qui s’est carrément vu signifié hier la fin de son histoire avec Denver.

Denver has pulled the qualifying offer on forward Torrey Craig, which allows him to become an unrestricted free agent, source tells ESPN. The Nuggets have valued Craig, but ran out of roster spots for him. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Une qualifying offer qui part en direction de la déchette, et voilà donc ce bon vieux Torrey Facteur (on tente hein) disponible sur le marché, prêt à emporter loin de Denver son bagage fait de defense level elite et de coups de mains offensifs ponctuels. On avait connu Torrey Craig il y a trois ans environ grâce à des débuts assez rocambolesques et depuis l’ailier a toujours assuré dans son rôle, éteignant en silence des dizaines de snipers tout en contribuant petitement en attaque. Malheureusement le profil ne fit plus dans ce roster des Nuggets tout de même très porté vers l’attaque, mais nul doute que les perfs de Craigos auront tapé dans l’œil de certains GM, surtout compte tenu de la valeur du gars sur le marché.

On a presque envie de le parier tiens, alors on se donne rendez-vous dans quelques heures quand une franchise se sera jetée sur l’occasion. Et sinon ? On fera comme d’habitude, on en rira au coin du feu quand il rejoindra les Shangaï Sharks.