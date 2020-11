Denzel Valentine, Gary Clark, Wes Iwundu, Jevon Carter et Raul Neto ont signé leur CDD : on aurait pu ajouter le facteur du coin que ça n’aurait rien changé

Quitte à bien faire les choses, autant les faire à fond comme dit le dicton. Parce que la Free Agency ce n’est pas juste Adrian Wojnarowski qui annonce des mecs qui encaissent des chèques à neuf chiffres, voici donc votre petit récap des signatures passées inaperçues dans la nuit (à retrouver dans notre gros tableau). En cumulé, ils auront peut-être autant de commentaires sous leurs tweets que pour un joueur All-Star, autant dire qu’ils ne seront pas attendus comme le messie dans leurs franchises respectives.

Tout le monde n’a pas le droit aux projecteurs, à l’attente des médias et aux breaking news d’un Woj ou d’un Shams. La liste des gars qui va suivre peut au moins faire un screen en se disant que le pape du scoop s’est intéressé à eux entre deux cafés, car il n’y a pas de petit accomplissement dans la vie et il faut se satisfaire de peu. Prêts pour du role player ou du tourneur de serviette ? C’est parti !

# Denzel Valentine reste aux Bulls pour un an et 4,7 millions de dollars

Ce n’est pas la signature qui va le plus enthousiasmer les fans de Chicago mais Denzel Valentine va s’offrir un peu de rab à Windy City. Il ne s’agit pas d’une prolongation à proprement parler puisque le club a simplement proposé la qualifying offer à son joueur, dernière année officieuse d’un contrat rookie. Pourquoi vous ne le voyez jamais au quotidien ? Parce que cela signifie qu’au terme de sa cinquième année (en 2021 donc), il sera free agent non protégé. Autant dire qu’on écrira jamais cela sur Doncic, Tatum ou Trae Young. Silence gêné des fans des taureaux dans 3, 2, 1…

# Gary Clark prolonge au Magic pour deux ans et 4,1 millions de dollars

Il fait partie des gagnants de la bulle d’Orlando et pour cause, il va pouvoir gratter un contrat de deux ans avec la franchise de Mickey. Signé en janvier via deux contrats de 10 jours puis prolongé jusqu’à la fin de la saison, Gary Clark avait rendu quelques services à Steve Clifford et son groupe. Sa propension à shooter de loin (81% de ses tirs viennent de derrière la ligne) pour un pourcentage très correct (35%) lui ont ouvert les portes du roster, prenant la place d’un Wes Iwundu laissé libre.

# Wes Iwundu signe à Dallas pour deux ans et 3,5 millions de dollars

Quand on parle du loup. L’ancien ailier du Magic n’a pas trop traîné pour trouver un nouveau point de chute et il s’agit même de l’une des équipes les plus excitantes de la ligue. Bon défenseur, joueur de devoir, il a montré quelques progrès à longue distance et il devrait avoir de bien meilleurs spots pour shooter avec les décalages du magicien Luka Doncic. Pour les Mavericks c’est un renfort intéressant alors que les ailes étaient un peu démunies en défenseur de qualité. Spolier, pas sûr que Michael Kidd-Gilchrist récupère son spot de l’an passé.

# Pat Connaughton a prolongé aux Bucks pour trois ans et 16 millions de dollars

On a beau ne pas être dans l’informatique, nous aussi on fait quelques mises à jour de temps en temps. Annoncé dans un premier temps sur un bail de 2 ans et 8 millions et quelques, c’est finalement un contrat de 3 ans et 16 millions de dollars qui a été signé par l’ancien Blazer. Le prix d’un col bleu de qualité ? C’est pas avec ça que Giannis va signer sa grosse extension mais au moins, on souligne l’effort.

# Jevon Carter prolonge à Phoenix pour trois ans et 11,5 millions de dollars

En voilà un qui a crânement joué sa chance et avec succès. Mis en lumière cette saison dans un rôle de pitbull energizer à la Pat Beverley, Jevon Carter s’est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe des Suns et il a rendu quelques bons services notamment grâce à une bonne défense et une adresse lointaine. Prolongé pour trois ans, il viendra doubler Chris Paul à la mène et on s’attend à ce que les deux s’entendent comme cul et chemise vu leurs caractères respectifs.

# Raul Neto signe pour un an aux Wizard pour un montant inconnu

C’est le Shams qui a vendu la mèche pour le meneur de poche brésilien, perdu de vue chez les Sixers où il a très peu joué. Arrivé à D.C afin de se relancer, il aura fort à faire pour récupérer des minutes derrière John Wall et Ish Smith. A se demander s’il avait vraiment beaucoup d’offres sur la table cet automne.

# Cam Reynolds signe aux Spurs pour un an avec un contrat non garanti

Il y a des joueurs où tu te demandes parfois s’il s’agit de la même NBA que tu mates toutes les nuits. Plus vu sur un parquet de la grande ligue depuis 2019 et une courte pige du côté de Minnesota, Cameron Reynolds va avoir le droit de prouver ce qu’il vaut aux Spurs. Le contrat est non garanti et il s’agit surtout d’une invitation pour le training camp de San Antonio. L’an dernier il jouait dans l’équipe G-League des Bucks où il tournait à un peu moins de 15 points de moyenne.

# Amida Brimah signe aux Pacers pour on ne sait pas combien de temps ni combien d’argent

Désolé pour le titre mais malheureusement cela fait partie du métier quand on a zéro infos et qu’un insider a juste balancé un nom comme ça. Vu que le joueur n’a jamais joué un match NBA, on peut partir du fait qu’il s’agira d’un contrat non garanti et probablement pour jouer en G-League mais qui sait si Indiana ne donnera pas sa chance à l’ancien de Connecticut.

# Mamadi Diakite signe aux Bucks pour un an via un two-way contract

Un peu plus de cam’ que pour le joueur précédent pour Chris Haynes qui a annoncé l’arrivée de l’ailier de Virginia à Milwaukee, probablement pour jouer avec l’équipe réserve dans un premier temps en espérant gratter quelques minutes chez les pros.

Tour d’horizon complet des petites signatures de la nuit. Peu d’afflux sanguin entre les jambes mais comme on dit, ce n’est pas la taille du contrat qui compte. A moins qu’il ne s’agisse d’autre chose, enfin bref.

Source texte : Twitter