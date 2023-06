Déjà en vacances depuis l’élimination des Knicks au second tour des Playoffs, Julius Randle va profiter de l’intersaison pour soigner sa cheville. ESPN a annoncé que l’intérieur avait subi une opération. Sauf contretemps, il devrait être opérationnel pour la reprise de l’entraînement.

Revenu dans les bonnes grâces des fans de New York grâce à une saison régulière aboutie, Julius Randle n’a par contre pas eu le même succès en Playoffs. Les 25 points et 10 rebonds par soir qui lui avaient permis de récupérer une nouvelle étoile au All-Star Game se sont transformés en 16 points et 8 rebonds à 37% au shoot (dont 25% de loin) en postseason. De quoi subir pas mal de critiques mais il faut dire que le joueur n’était pas non plus à 100% de ses moyens. Blessé à la cheville en fin de régulière, il avait rechuté face aux Cavs au premier tour, l’obligeant à jouer en serrant les dents contre le Heat.

Les Knicks étant éliminés, le joueur peut désormais soigner ses bobos comme il se doit. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le joueur a subi une arthroscopie de la cheville gauche. Il devrait être pleinement opérationnel pour la reprise de l’entraînement en septembre.

ESPN Sources: All-NBA forward Julius Randle underwent arthroscopic surgery on his left ankle and is expected to be ready for the New York Knicks’ training camp in the fall: https://t.co/r5wPgV5BDJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2023

Sauf surprise durant l’intersaison, on devrait donc retrouver Julius Randle pour une cinquième saison dans la Mecque du Basket. Malgré ses difficultés persistantes en Playoffs, “Jules” reste un joueur important pour le groupe de Tom Thibodeau. Si certaines rumeurs ont annoncé un possible départ pour aider les Knicks à attirer une star comme Joel Embiid, cette possibilité semble bien mince à en croire Ian Begley et Stefan Bondy, qui suivent l’actu de New York de près. Selon les deux insiders, un trade n’interviendra que si la franchise peut récupérer un joueur de top calibre et ce n’est pas dit qu’elle puisse trouver une cible accessible sur le marché cet été. Les fans du Garden vont devoir s’y faire, le caractériel ailier-fort sorti de Kentucky va continuer son mandat à Big Apple.

Source texte : ESPN