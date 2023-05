Les Knicks gardent un œil attentif sur le dossier Joel Embiid

Après une nouvelle élimination prématurée en Playoffs, beaucoup de questions entourent l’intersaison des Sixers. Qui va remplacer le coach Doc Rivers sur le banc ? James Harden est-il sur le point de retourner à Houston ? Qu’est-ce que tout cela signifie pour l’avenir de Joel Embiid ? On va évidemment surveiller ça de près dans les semaines à venir, et visiblement les Knicks aussi.

À un moment donné, l’avenir de Joel Embiid aux Sixers va devenir un vrai sujet. Et ce moment est peut-être déjà arrivé.

Il y a tout juste une semaine, son équipe de Philadelphie est tombée pour la troisième année consécutive au stade des demi-finales de conférence, et la cinquième fois en six ans. Joel n’a toujours pas atteint le dernier carré des Playoffs, il va potentiellement perdre son lieutenant All-Star James Harden à la prochaine intersaison, et les Sixers sont aujourd’hui sans coach. Pas vraiment le genre de situation dans laquelle un MVP de 29 ans (avec des genoux fragiles qui plus est) aime se retrouver.

D’où la question suivante : existe-t-il un scénario où Joel s’impatiente et finit par demander son transfert ? Ou alors les Sixers peuvent-ils décider d’échanger Embiid à l’avenir si l’équipe ne va nulle part, afin de partir dans une nouvelle direction ?

Sachant que Jojo est sous contrat avec Philadelphie jusqu’en 2026 minimum (il a une player option sur la saison 2026-27), peut-être que ces interrogations sont prématurées. Mais il y a une équipe située à 150 kilomètres au nord de Philly qui suit le dossier de près.

Si l’on en croit Stefan Bondy du New York Daily News, cela fait plusieurs mois que les New York Knicks gardent un œil sur la situation à Philadelphie. Et d’après l’insider, la nouvelle défaite des Sixers en Playoffs est une raison suffisante pour prendre la rumeur “Joel Embiid aux Knicks ?” au sérieux.

Comme Philly, New York est tombé au stade des demi-finales de Conférence Est face au Heat de Jimmy Butler. Si les Knicks ont fait un vrai pas en avant cette année grâce à l’arrivée de l’excellent meneur Jalen Brunson à l’été 2022, la défaite contre le rival de Miami a encore du mal à passer. Les Knicks possédaient l’avantage du terrain et une belle opportunité d’atteindre le dernier carré pour la première fois depuis 2000, surtout après l’élimination surprise de Milwaukee au premier tour. Au lieu de ça ils ont donc perdu 4-2 à cause d’un manque de soutien autour de Brunson, R.J. Barrett et surtout Julius Randle récoltant la majorité des critiques.

Vous voyez où on veut en venir.

Les Knicks possèdent un joli capital draft, des jeunes joueurs suffisamment intéressants ainsi que des contrats imposants mais transférables, pour essayer de monter un échange XXL dans l’objectif de devenir un concurrent plus sérieux en Playoffs. Est-ce que Joel Embiid sera la star au cœur de ce potentiel blockbuster deal ? L’avenir nous le dira. Mais on a déjà vu moins crédible comme rumeur…

