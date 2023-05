Vers un bouleversement d’effectif à Chicago cet été ?

Saison régulière terminée depuis un bon mois, Loterie passée, choix de draft répartis : les équipes NBA disposent d’assez d’atouts et de certitudes pour faire de cette période de l’année, l’une des plus propices aux rumeurs. Du coup ? On file dans l’Illinois, à Chicago, pour y décortiquer le dernier bruit de couloir.

Zach LaVine – DeMar DeRozan – Nikola Vucevic : on tire déjà le rideau ?

Peut-être un peu tôt pour “espérer” voir Chicago retoquer ce Big Three parmi les franchises intéressées, mais un sentiment de lassitude peine à rester dissimulé. D’après Sam Smith de Bulls.com (la page d’équipe tenue sur le site de la NBA), les Bulls pourraient connaître des changements « importants » cet été. Le journaliste rentre dans les détails : « J’étais au Draft Combine cette semaine et j’ai entendu d’un insider dire qu’il pense que les Bulls en ont fini avec ce Big Three ». Quel Big Three ? Celui présenté plus haut, qui – formé à l’été 2021 – n’a pas encore justifié les attentes de sa direction. Un premier tour de Playoffs en 2022, puis une vulgaire 10e place à l’issue de la saison écoulée. Alors oui, certaines circonstances atténuantes ont précipité ce début de ras-le-bol : Lonzo Ball est blessé depuis janvier 2022, et l’effectif tournait très bien sur ses premiers mois de collaboration avec le meneur. Mais Billy Donovan n’a jamais réussi à réinsuffler cette envie de haut de tableau à ses joueurs. Ainsi, à l’orée d’un été annoncé noir par Bison Futé sur la route des allées et venues, Chicago pourrait bien faire partie des franchises impliquées dans d’énormes trades.

