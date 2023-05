Un retour de James Harden chez les Rockets, ça se précise !

Que fera James Harden à l’intersaison ? C’est l’une des grandes questions de l’été à Philadelphie, le Barbu étant sur le point de devenir agent libre. Cela fait des mois qu’on entend des rumeurs autour d’un potentiel retour d’Harden à Houston, rumeurs qui semblent plus que jamais fondées au vu des dernières news en provenance de Philly.

En décembre dernier, autour du Christmas Day, Adrian Wojnarowski d’ESPN fut le premier à souligner la possibilité de voir James Harden revenir chez les Rockets à l’été 2023. Une rumeur qui a fait son bout de chemin, revenant sur la table au mois de mars puis ces derniers jours après l’élimination des Sixers en Playoffs. Nous sommes aujourd’hui le 19 mai 2023, et une réunion Harden – Houston semble plus crédible que jamais.

Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, le Barbu devrait retrouver la franchise de H-Town cet été. C’est ce que la majorité des dirigeants NBA pense, c’est aussi l’attente exprimée du côté des Rockets, et l’intérêt entre Houston et Harden serait vraiment réciproque. Preuve de la crédibilité du dossier, les différents candidats pour le poste de coach – avant l’arrivée finale d’Ime Udoka fin avril – ont été interrogés ces dernières semaines sur leur volonté de coacher Ramesse la saison prochaine.

À première vue, et si ça se confirme, c’est une décision qui peut surprendre pour un joueur du calibre d’Harden toujours à la recherche d’un premier titre NBA. C’est spécifiquement pour remporter une bagouze qu’il avait (vraiment) forcé son transfert des Rockets en 2021 (à Brooklyn) et pourquoi il souhaitait ensuite rejoindre les Sixers de Joel Embiid. Mais Houston n’a jamais quitté le cœur du Barbu et maintenant qu’il a la possibilité de retrouver le marché des agents libres, il y a visiblement de bonnes chances qu’il retourne au Texas. Bague ou pas au doigt.

Les Rockets, c’est la franchise dans laquelle Harden s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs du monde et un MVP entre 2012 et 2021. C’est à Houston qu’il a changé de dimension et qu’il a développé une véritable fanbase à travers ses exploits sur les parquets, son investissement dans la communauté et… ses nombreuses sorties nocturnes qui ont fait le bonheur des strip-clubs du coin. Vous ajoutez à ça la présence de plusieurs membres de sa famille à H-Town, dont sa maman, et ça donne un lien fort qui résiste à l’épreuve du temps et aux turbulences des dernières saisons.

Considéré comme un roi durant ses années texanes, James Harden faisait la pluie et le beau temps à Houston. Peut-être que le lifestyle qu’il possédait à H-Town lui manque, même si en cas de retour les choses ne seront plus les mêmes pour lui. Les Rockets sont aujourd’hui une franchise en pleine reconstruction, avec un nouveau coach en Ime Udoka, et Ramesse aura un rôle de grand frère à jouer au milieu de la jeunesse talentueuse mais quelque peu indisciplinée de Houston.

Est-ce vraiment ce qu’il veut pour sa fin de carrière ? Visiblement oui, même si ça contredit un peu les récents bruits de couloir.

Ces derniers jours, on a appris qu’Harden recherchait un contrat à long terme dans une équipe où “il peut être lui-même” et qui possède un effectif “compétitif”. Les Rockets ont la marge salariale suffisante pour lui offrir un gros deal de quatre ans (Harden peut demander jusqu’à 200 millions de dollars à Houston, 210 aux Sixers) ainsi qu’une certaine liberté sur le plan basket, mais en matière de roster il y a clairement plus compétitif que les Fusées.

Au milieu de ces rumeurs, les Sixers vont évidemment essayer de convaincre Harden de prolonger. Le licenciement de Doc Rivers va dans ce sens, et le choix du prochain coach pourrait également être réalisé dans la perspective de garder le Barbu. Néanmoins, on imagine que le boss Daryl Morey n’est pas très chaud à l’idée d’offrir le pactole à un All-Star de 33 ans sur le déclin, et ce malgré son affection bien connue pour Ramesse. Le scénario à éviter avant tout pour Philly, c’est de perdre Harden sans récupérer la moindre contrepartie (rappel, ils n’auront pas la marge salariale pour le remplacer). Car si ça arrive, qui sait quel impact cela aura sur Joel Embiid…

