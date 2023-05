Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

La NBA a décidé d’ajouter un tournoi à sa saison régulière pour rendre cette dernière un peu plus intéressante, mais évidemment aussi pour attirer de nouvelles sources de revenus. D’après Yahoo Sports, la Ligue prévoit un gain d’un milliard de dollars, rien que ça, grâce au In-Season Tournament.

Alors qu’il va rencontrer les Sixers, l’ancien coach des Raptors Nick Nurse est également demandé par d’autres franchises, notamment les Bucks et les Suns. Il devrait aussi échanger avec les dirigeants de ces deux franchises prochainement. (Source : The Athletic)

Bob Myers et les Warriors semblent loin d’une prolongation de contrat, mais la franchise de Golden State serait prête à offrir 10 millions de dollars par an à l’architecte de la dynastie. Suffisant pour le convaincre de rester ? (Source : Yahoo Sports)

Quelques news sur les blessures : Kenrich Williams (Thunder) a subi une petite intervention au poignet après une première opération en mars, tandis que Kyle Anderson (Wolves) a été opéré de l’œil après avoir été touché lors des Playoffs. Les deux devraient être prêts pour le prochain camp d’entraînement. (Sources : Thunder & SKOR North)

