Quelques jours après avoir dégagé Doc Rivers, les Sixers continuent d’analyser les différents dossiers en vue de recruter leur futur coach. Parmi les candidats, un certain Nick Nurse, qui devrait passer un entretien avec Daryl Morey (président des opérations basket à Philadelphie) très bientôt.

Comme Doc Rivers, Nick Nurse a été viré par sa franchise. Mais contrairement au Doc dont l’avenir est aujourd’hui assez incertain, l’ancien coach de Toronto pourrait rapidement rebondir.

Si l’on en croit Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, l’entraîneur de l’équipe nationale canadienne va effectivement rencontrer les Sixers dans les jours à venir. La franchise de Philly connaît plutôt bien le bonhomme puisqu’elle a affronté les Raptors à plusieurs reprises en Playoffs au cours des dernières années. Au premier tour l’an passé, et bien évidemment en demi-finale de Conférence Est en 2019 quand les Dinos ont battu Philadelphie 4-3 grâce au shoot mythique de Kawhi Leonard.

Former Toronto Raptors coach Nick Nurse is meeting with Sixers ownership and management this week coming up in regards to the vacant head-coaching position, according to league sources.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) May 19, 2023

Élu Coach de l’Année en 2020, Nick Nurse fait partie des meilleurs entraîneurs disponibles sur le marché, même s’il reste sur une saison compliquée à Toronto. Il a montré durant ses années Raptors qu’il n’avait pas peur de tenter de gros ajustements en Playoffs (contrairement à Doc Rivers) et surtout il sait ce que ça fait que d’emmener une équipe vers le titre NBA (Rivers aussi mais il a oublié depuis 2008), lui qui a été champion avec Toronto en 2019. Ça tombe bien, c’est exactement l’objectif des Sixers, qui restent toujours bloqué au stade des demi-finales de conf’ depuis maintenant cinq ans.

D’autres candidats sont cependant à surveiller côté Philly, Daryl Morey s’intéressant également à Mike Budenholzer, Monty Williams, Mike D’Antoni, Frank Vogel ou encore l’assistant coach aux Sixers Sam Cassell.

Source texte : The Philadelphia Inquirer