Avant la Loterie de la Draft NBA mardi dernier, les Spurs croisaient les doigts bien fort pour récupérer le premier choix et ainsi gagner le droit de drafter le phénomène français Victor Wembanyama. La franchise de San Antonio a fini par toucher le gros lot, et c’est peut-être grâce à la chaise bleue du président R.C. Buford.

Quand vous avez l’opportunité de récupérer “le plus grand prospect de l’histoire du basket”, vous mettez toutes vos chances de vos côtés, que vous soyez superstitieux de base ou non.

Superstitieux, visiblement les Spurs le sont beaucoup au vu de la dernière anecdote partagée par Zach Lowe sur son podcast The Lowe Post. L’insider d’ESPN était présent à Chicago pour la Loterie mardi et a raconté cette histoire pas comme les autres. C’est l’histoire d’une chaise en cuir bleue, qui a fait le déplacement dans la Windy City pour l’événement tant attendu.

“Après la Loterie, j’ai vu R.C. Buford et je me suis dit que je devais le saluer. Je lui ai posé la question la plus stupide possible, la seule question : est-ce que vous avez eu un flashback de la Loterie de Tim Duncan en 1997 ? Je m’attendais à une réponse classique, à la Spurs, du genre ‘Nous sommes très chanceux, on va pouvoir développer un autre grand joueur’ etc.

Et en fait R.C. m’a regardé, et m’a répondu en rigolant : ‘T’as sacrément raison. Laisse-moi te raconter cette histoire : j’étais assis dans mon bureau quand on a gagné la Loterie 1997, dans une chaise en cuir bleue. C’est ma chaise porte-bonheur. Je l’ai donnée à ma fille quand elle est allée à l’université il y a quelques années. Mardi, vers 15h, je suis arrivé à ma chambre d’hôtel à Chicago, j’ouvre la porte, et cette même chaise est dans la pièce ! Avec une carte qui l’accompagne, parce que c’était mon anniversaire.’

À ce moment-là, les dieux de la Loterie ont dit : vous savez quoi, vous avez fait l’effort, il (Wemby, NDLR.) va aux Spurs.”