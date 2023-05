Après que l’aîné de LeBron, Bronny, ait décidé de rejoindre la fac de USC en Californie, c’est au tour du second de la fratrie, Bryce Maximus, de changer de cap pour la saison prochaine. Un vrai choix fait pour son développement avec des installations financées par Papa et un coach qui en connaît déjà un rayon sur la gestion de la célébrité.

La saison passée, Bryce était à Sierra Canyon en train de s’éclater en jouant avec son frère. Désormais, le frérot est solo au lycée et il a décidé de prendre plus au sérieux sa formation. Le second de la famille du King, qui mesure presque 2 mètres à 15 ans, prend donc ses valises et part à Campbell Hall situé à Studio City la saison prochaine. Le lycée est d’ailleurs connu dans l’état de Californie pour avoir accueilli les trois frères Holiday (Justin, Jrue, Aaron) il y a plus de dix ans. Pour le plaisir des yeux, on vous laisse de côté une petite mixtape des talents de Bryce James, bien annoncé comme le plus talentueux des héritiers du Roi.

Bryce James got next 🔥

(@CourtsideFilms) pic.twitter.com/S2rMWczleM

Le choix de lycée n’est donc pas anodin. LeBron a déjà décidé d’investir dans la formation de son second fils car selon ESPN, le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA aurait déjà aidé à financer un centre sportif de plusieurs millions de dollars sur le campus. Le tout en plus des 50 000 dollars de frais de scolarité par an. Ce don est aussi une preuve de confiance envers le lycée et son staff sportif. Le prochain coach de Bryce sera David Grace, ancien assistant universitaire qui a coaché Lonzo Ball lors de son passage à UCLA. L’entraîneur dit lui-même que cette expérience avec l’aîné des frères Ball l’a aidé à mieux comprendre les enjeux de la célébrité à un si jeune âge.

Bryce Maximus James jouera l’année prochaine avec le fils de Rip Hamilton à Campbell Hall. Encore trois ans avant de choisir sa future fac et d’arriver dans la cour des grands, pour un gamin pour qui la NBA est évidemment un objectif.