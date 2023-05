La stat est tombée en sortie de Game 2 à Denver et elle fait mal au crâne : depuis le match 2 du premier tour face à Memphis, LeBron James reste sur un 0/19 à 3-points dans les derniers quarts-temps de ses matchs. Bizarre, pourtant dans parking il y a King.

C’est pas les stats de LeBron ça, c’est celle de Jordan Poole à son début de carrière non ? Ou celle de Jordan Poole en mai 2023 tiens, au choix. Plus sérieusement, LeBron James dévisse donc salement dans les quatrièmes quarts, ce qui avait tendance à passer un peu en scred quand les Lakers gagnaient mais qui revient donc sur le devant de la scène des critiques maintenant qu’ils sont menés 2-0. Eh LeBron, t’auras pas toujours Kyrie ou Ray Allen pour te sauver les miches alors au boulot :

LeBron James has missed 19 straight 3-pointers in the 4th quarter dating back to Game 2 of the 1st Round this year.

That’s the longest streak by any player in the last 25 postseasons. pic.twitter.com/xMzmc1sINI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 19, 2023



19 ça craint, 19 ça fait quand même beaucoup, et quand on voit les tirs pris cette nuit on a déjà une première explication à cette maladresse. Tirs pris sans rythme, sans envie, si bien qu’on l’aurait presque entendu râler à travers la télé. LeBron, par manque de solution et d’envie donc, et le ballon aussi d’ailleurs, qui devait bien en avoir marre de se manger des grosses planches dès qu’il quittait les royales mains de Bron.

Avec 19,5% derrière la ligne face aux Grizzlies, 30% contre les Warriors et désormais… 0/10 en deux matchs contre Denver, LeBron James sait en tout cas quel aspect de son jeu il va falloir qu’il améliore sur cette fin de série s’il veut que ses Lakers existent dans le bracket. Parce que tant qu’à envoyer des briques tous les soirs, autant faire jouer ma tante, celle qui a de la moustache, au moins on rigolera un peu.