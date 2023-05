Malgré la défaite des Lakers dans ce Game 2 (108-103), Rui Hachimura aura gardé la même aura qu’au Game 1 et devient de ce fait de nouveau le facteur X officiel de Los Angeles en tenant un rôle crucial des deux côtés du terrain. Comment on dit serein en japonais ?

On ne l’avait pas forcément vu venir.

L’ascension de Rui Hachimura est quand même la belle story de ce début de série. Souvent mis en concurrence avec Jarred Vanderbilt dans la rotation, le Japonais a su se démarquer en répondant aux besoins des Lakers face à Denver. Jarred Vanderbilt fait également d’excellents Playoffs, il a joué un rôle crucial face aux Grizzlies et surtout face aux Warriors en défense sur Stephen Curry. Mais contre Denver, c’est une toute autre histoire puisqu’un pivot serbe pose quelques problèmes… En début de série, les Lakers ont d’abord essayé de jouer avec seulement Anthony Davis, LeBron James et trois arrières, Unibrow défendait Jokic et James était sur Gordon. Sauf que comme le Joker est dangereux loin du panier, Davis devait nécessairement monter un minimum sur lui en sortant de la raquette. Résultat ? Denver s’est gavé de rebonds offensifs et s’est ouvert le chemin du cercle en éloignant Davis. Sauf que Darvin Ham nous a pondu un ajustement en cours de match pour contrer cette tendance : konnichiwa Rui !

Un joueur avant tout offensif

L’une des raisons principales pour laquelle Darvin Ham priorise Hachimura à Vanderbilt sont ses qualités offensives. Rui est capable de s’écarter à 3-points et de shooter dans le périmètre après un ou deux dribbles, tout ce que Vando ne sait pas faire. Face à une attaque élite comme Denver, il faut aussi avoir du répondant de l’autre côté du terrain en mettant des joueurs dangereux au scoring, et Rui est parfait dans ce rôle face à Jokic puisqu’il peut l’éloigner du cercle et le prendre de vitesse assez facilement. Hier il a d’ailleurs marqué plusieurs paniers grâce à son explosivité :

Bron to Rui Hachimura 💥

Rouage essentiel d’un système défensif intéressant

Mais si Hachimura a passé autant de minutes sur le parquet dans ces deux premiers matchs, c’est surtout pour permettre à Anthony Davis de bien rester dans la raquette en laissant le Japonais défendre le pivot serbe. En réalité, l’ajustement est surtout défensif tout en essayant de ne pas trop perdre au change avec les qualités d’Hachimura en attaque. Choix plutôt payant pour Darvin Ham qui avait déjà été au cœur du comeback des Lakers dans le dernier quart-temps du Game 1 :

Lorsqu’on sait que Jokic peut s’écarter assez loin du panier, mettre Davis sur lui en défense peut coûter cher en rebonds Off et en défense intérieure.

Avec cette défense, que l’on a vu par séquences dans ce Game 2, les Lakers ferment tout autant la raquette qu’ils protègent le rebond. Certes Rui va finir sur pas mal de highlights de Jokic, mais au moins ils verrouillent des tirs faciles et empêchent un mouvement de balle fluide. Un plan de jeu certes insuffisant pour ramener des victoires mais qui a au moins le mérite de fonctionner efficacement. Surtout lorsqu’on voit la réussite en attaque du Japonais.

Joli coup de Darvin Ham en tout cas et on attend une réaction du côté de Michael Malone pour tenter de lui rendre la vie plus difficile, même si pour l’instant MM et ses Nuggets doivent plutôt dormir tranquille. Alors on garde ses jumelles sur les ajustements et on note le rendez-vous du Game 3 dans la nuit de samedi à 2h30 !