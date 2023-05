Après la deuxième victoire des Nuggets face aux Lakers cette nuit, le coach de Denver Michael Malone avait de quoi être content de ses joueurs. Un peu moins des médias par contre, lui qui a envoyé une pique à ces derniers en conférence de presse, jugeant que son équipe de Denver méritait plus de lumière.

Lors du quatrième quart-temps du Game 1, les Lakers ont réalisé un ajustement défensif en mettant Rui Hachimura sur Nikola Jokic, avec Anthony Davis en aide. Un ajustement qui a quelque peu perturbé le Joker et donc l’ensemble de l’équipe de Denver, permettant ainsi aux Lakers de réaliser un gros comeback avant de finalement tomber les armes à la main.

Malgré la défaite de Los Angeles, beaucoup de discussions dans les médias – sur les plateaux TV, dans les podcasts ou sur Twitter – étaient centrées autour de cet ajustement qui a failli faire toute la différence. Et ça, Michael Malone n’a pas trop apprécié. Avant le match, le coach de Denver avait déjà montré sa frustration en déclarant, “on parle de cet ajustement comme si on n’avait jamais dû faire face à ça auparavant”. Il en a remis une couche après.

“Vous gagnez le Game 1 de la série, et tout le monde ne parlait que des Lakers. Soyons honnêtes, c’était le grand sujet national. ‘Les Lakers vont bien, ils perdent 1-0 mais ils ont trouvé la solution’. Personne n’a parlé de Nikola (Jokic) qui a sorti une performance historique. Il a 13 triple-doubles désormais (en Playoffs), troisième plus gros total all-time. Ce qu’il fait est juste incroyable, mais ça ne parlait pas des Nuggets et de Nikola, ça parlait des ajustements des Lakers. Vous ajoutez ça dans votre pipe et vous la fumez. Et puis vous prenez l’avantage 2-0.”

Michael Malone en a assez du manque de reconnaissance envers ses Nuggets et notamment Nikola Jokic, auteur d’un énorme triple-double dans le Game 1 avec 34 points, 21 rebonds et 14 passes (nous on en a parlé Mike t’as vu). Et quelque chose nous dit que toute l’équipe de Denver a pris ça comme source de motivation pour la deuxième rencontre.

Cette nuit, dans le Game 2, les Nuggets ont doublé la mise à domicile en s’imposant 108-103, et ce malgré le changement de lineup des Lakers et la nouvelle belle performance de Rui Hachimura. Le Joker a lâché un énième triple-double (23 points, 17 rebonds, 12 passes), Jamal Murray a pris feu dans le quatrième quart (23 de ses 37 points dans l’ultime période) et les différents role players (Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell-Pope, Aaron Gordon, Bruce Brown) ont encore une fois fait le boulot pour faire basculer la rencontre du côté de Denver.

Bref, la solidité du collectif des Nuggets a une nouvelle fois fait ses preuves, peu importe les ajustements réalisés par Darvin Ham. Alors parlons plutôt de l’équipe de Nikola Jokic, ça fera plaisir à Mike.

