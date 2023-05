En pleine période charnière pour chaque prospect voulant rejoindre la NBA via la Draft, l’après-Combine est un vrai game changer pour de nombreux talents qui essayent de monter le plus dans les mocks. Brandon Miller, lui, serait en train de faire… l’inverse, selon Zach Lowe de chez ESPN.

En plus de Victor Wembanyama et du meneur Scoot Henderson, Brandon Miller est l’un des joueurs les plus attendus de cette classe de Draft. Après avoir annoncé qu’il ferait partie de cette cuvée 2023 fin mars, tous les journalistes le voyaient récupérer la dernière place du Top 3. BM a tout simplement martyrisé sa conférence toute la saison avant de se faire éliminer au troisième tour de la March Madness par l’un des futurs finalistes. Membre de la All-American Second Team, le poste 3 d’Alabama a tourné à près de 19 puntos et 8 rebonds de moyenne sur la saison.

Après la Loterie qui a vu les Hornets récupérer le deuxième choix de la prochaine Draft, de nombreux experts ont annoncé que Miller pouvait passer en seconde place devant Scoot Henderson car Charlotte ne devrait pas laisser passer un talent pareil en sachant qu’un nouvel ailier ne leur ferait pas de mal. Un vrai couteau suisse qui peut mener le ballon, prendre des rebonds avec force et défendre sur plusieurs postes de jeu à la fois…, un vrai cadeau du ciel pour certaines équipes. Mais ces mêmes équipes qui seraient devenues… réticentes lors du NBA Draft Combine, là où pas mal de monde rapporte que Brandon Miller aurait vu sa cote prendre du plomb dans l’aile.

“Il n’est pas en grande forme en ce moment. Je ne sais donc pas à quel point son workout sera efficace. […] On m’a dit que ses entretiens n’étaient pas très bons. Que ce soit en public ou en privé avec les équipes de la NBA.” – Jonathan Givony, expert Draft chez ESPN dans le podcast de Zach Lowe

Mais attention, on connait aussi ce genre d’histoire et on a déjà vu des franchises NBA tenter ce coup de malice auparavant. Oui, on parle ici… d’essayer de discréditer un grand talent pour le récupérer plus facilement. Une vraie stratégie que pourraient utiliser les Blazers par exemple, pour essayer de récupérer ce poste 3 qui leur serait fort précieux. Pour preuve, Jeff Goodman est revenu sur ses échanges avec le freshman d’Alabama au début de sa saison en disant que ce gamin était génial. “Drôle, intelligent, réfléchi”, le Jeff vient carrément de nous créer le profil Tinder de Brandon Miller.

I interviewed Brandon Miller back in November and thought he was terrific to talk to. Funny, engaging, smart, thoughtful. https://t.co/t7gQoPLqMb

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) May 18, 2023

Vraie perte de confiance des franchises NBA envers Brandon Miller… ou simple coup de bluff pour laisser ces dernières récupérer l’ailier d’Alabama plus facilement ? Réponse dans la nuit du 22 au 23 juin pour voir si le poste 3 finira bien sur la seconde marche du podium de cette Draft 2023.

Source texte : ESPN