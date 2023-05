Comme si la défaite du Game 2 à Denver ne suffisait pas, LeBron James s’est également tordu la cheville dans la dernière minute de la rencontre. De quoi s’inquiéter par rapport à sa participation au prochain match ? Le King assure qu’il sera là.

Il reste une minute et 15 secondes à jouer dans le quatrième quart-temps. Après un shoot raté de Nikola Jokic et une grosse bataille au rebond, LeBron James retombe sur le pied d’Anthony Davis. Sa cheville gauche tourne, et LeBron reste au sol plusieurs secondes. Aie aie aie.

LeBron twists his ankle on AD’s foot #LakeShow pic.twitter.com/UAD8NF3N6U

— FADE (@FadeAwayMedia) May 19, 2023

Si James finit bien la rencontre, on sait que le plus dur est à venir. À chaud, on serre un peu les dents, on refait ses lacets et on peut continuer à jouer, c’est quand ça refroidit que c’est le plus douloureux. Mais le King assure qu’il sera présent dans deux jours pour le Game 3 capital à Los Angeles. Voilà ce qu’il a déclaré en conférence de presse d’après-match.

“Je crois que je suis retombé sur le pied de quelqu’un, celui d’Aaron Gordon il me semble, sous le panier. Ça ira. […] Je serai prêt dimanche (samedi, NDLR.). Je suis juste retombé sur le pied d’AG. Rien ne m’empêchera de jouer.”

Allez hop, ça s’est dit.

On n’attendait rien d’autre de LeBron, surtout au vu de l’urgence de la situation. Darvin Ham a particulièrement bien résumé la chose : “Ce sera difficile de ne pas le faire jouer” a ajouté le coach californien après le Game 2, la saison des Lakers étant compromise suite aux deux défaites initiales à Denver.

LeBron James tells @NBAonTNT “I’ll be ready on Saturday. I just stepped on the foot of AG. Nothing is keeping me from playing.”

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 19, 2023

Reste à voir cependant dans quel état sera le King samedi soir et pour la suite de la série. Les deux équipes jouent tous les deux jours, la cheville de James risque d’enfler d’ici demain soir, et il n’aura pas d’autre choix que de serrer les dents, lui qui joue déjà avec une blessure au pied droit. Tout ça à 38 ans, s’il fallait encore le rappeler…