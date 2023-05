NBA Top 5 : Jeff Green claque le dunk de la nuit et ceci est un pléonasme

Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan. Et qu’est-ce qui dure 1,30 minute et qui se consomme au petit déjeuner ? Le NBA Top 5 de la nuit bien sûr.

Aaron Gordon n’est pas qu’un dunkeur, du moins depuis qu’il est arrivé à Denver.

Une action qui nous fait surtout savoir que D’Angelo Russell a joué ce match.

Ne pas défendre sur les backdoors c’est une chose, mais si c’est LeBron à la baguette faites un effort…

Jeff Green claque le tomar de la nuit dans le trafic et ceci est un pléonasme.