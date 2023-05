Les Finales de Conférence ça continue, et si ce soir Boston tentera de faire la loi dans sa salle, pour Denver ce n’est pas un problème sur ces Playoffs. Huit matchs, huit victoires, la Ball Arena est on ne peut plus propre.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Nuggets – Lakers : 108-103 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

Nan les ralentis sont magnifiques 😭pic.twitter.com/Pa8BZHyAih

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Jamal Murray

Best picks en #TTFL cette nuit :

– Jamal Murray : 57 pts

– Nikola Jokic : 48 pts

– LeBron James : 41 pts#NBA pic.twitter.com/xKGFa7zIGo

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 19, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Lakers : 1-0

– Lakers : 1-0 Celtics – Heat : 0-1

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# LE MATCH DE CE SOIR