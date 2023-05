En s’inclinant une nouvelle fois à Denver dans le Game 2, LeBron James et les Lakers sont menés 2-0 dans la série. Ce n’est pas arrivé souvent dans la carrière du King, à huit reprises exactement avant cette nuit. Les fans du Roi ont-ils des raisons d’espérer ?

Recordman NBA au nombre de séries de Playoffs gagnées en carrière, LeBron James est mal parti pour remporter sa 42e bataille au vu du scénario entre les Nuggets et les Lakers après deux matchs. Denver a pris le Game 1, puis le Game 2, et Los Angeles n’est donc plus qu’à deux défaites de partir en vacances.

Le King a vécu ce type de scénario à huit reprises dans sa carrière, à chaque fois sous le maillot des Cavaliers. Il a réussi à renverser trois de ces séries, preuve que rien n’est perdu pour les Lakers.

Les séries où LeBron James a été mené 2-0 :

2006 : demi-finale de Conférence Est, face aux Pistons (défaite 4-3 au final)

2007 : finale de Conférence Est, face aux Pistons (victoire 4-2)

2007 : Finales NBA, face aux Spurs (défaite 4-0)

2008 : demi-finale de Conférence Est, face aux Celtics (défaite 4-3)

2016 : Finales NBA, face aux Warriors (victoire 4-3)

2017 : Finales NBA, face aux Warriors (défaite 4-1)

2018 : finale de Conférence Est, face aux Celtics (victoire 4-3)

2018 : Finales NBA, face aux Warriors (défaite 4-0)

Dans les trois séries remportées par LeBron en étant mené 2-0, le King a sorti certaines de ses plus grandes performances en carrière. On pense forcément à ses 48 points sur le parquet des Pistons lors du Game 5 en 2007, à sa prestation d’ensemble face aux Warriors en Finales 2016 (29,7 points, 11,3 rebonds, 8,9 passes, 2,6 steals, 2,3 contres sur la série) avec notamment deux matchs de suite à 41 points et bien sûr son contre mythique sur Andre Iguodala lors du Game 7, et à ses énormes cartons offensifs contre les Celtics en 2018 (33,6 points de moyenne sur la série) pour éliminer Boston en sept matchs.

NBA teams have a 6-56 series record all-time when trailing a Conference Finals 2-0. Two of the six series wins were by LeBron James teams in 2007 and 2018. @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/iio15UxfN8

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) May 19, 2023

Tout ça pour dire qu’il ne faut jamais enterrer LeBron James dans une série de Playoffs, lui qui est maître quand il s’agit de s’ajuster de match en match et qui trouve souvent le moyen pour prendre une victoire à l’extérieur, surtout quand son équipe n’a pas l’avantage du terrain. Mais le LeBron de 38 ans, avec 20 saisons dans les pattes et un bobo au pied, est-il encore capable de renverser une série de Playoffs comme dans son prime ? Avec un monstre comme Nikola Jokic en face et un superbe collectif de Denver ? Là est toute la question.

Cette nuit, lors de la défaite du Game 2, le King a failli offensivement, montrant de sérieux signes de fatigue. On le voit sur ces Playoffs, James ne semble plus capable d’enchaîner les performances XXL, et donne l’impression de devoir choisir ses matchs pour pouvoir peser comme il le souhaite. Le Game 3 face aux Nuggets dans deux jours à Los Angeles devra être l’un de ces matchs, car personne n’a jamais remporté une série en étant mené 3-0…