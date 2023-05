Stephen Curry a remporté le Citizenship Award 2023, récompense qui honore le joueur pour ses actions en faveur des populations dans le besoin et pour les communautés en difficulté. À ses côtés étaient aussi nominés Wenyen Gabriel (Lakers), Paul George (Clippers) et Grant Williams (Celtics).

Bon, cela n’estompera pas la déception de l’élimination en demi-finale de conférence face aux Lakers, mais ce Citizenship award a le mérite de remplir encore un peu plus l’armoire à trophée de Stephen Curry. Baby Face est récompensé par les journalistes et écrivains de la PBWA (ndlr. Professional Basketball Writers Association) pour ses actions en faveur de l’alphabétisation des communautés les plus en marge de la société mais aussi pour son travail autour de la santé et de la nutrition chez les jeunes. Une problématique centrale aux Etats-Unis puisque 15 millions d’enfants et de jeunes adolescents sont touchés par l’obésité selon l’USDA, le ministère américain de l’Agriculture.

Stephen Curry has won the Professional Basketball Writers Association’s 2023 J. Walter Kennedy Citizenship Award, for his inspiring work in the community.@StephenCurry30‘s efforts include promoting youth literacy, fitness and nutrition, and fostering gender equity in sports. pic.twitter.com/SuXnUcxPBB

— The PBWA (@ProHoopsWriters) May 18, 2023

« Peu d’athlètes ont une portée aussi puissante que Stephen Curry, et il l’a utilisée au mieux pour en faire profiter le plus grand nombre. Les membres de la Professional Basketball Writers Association le saluent, ainsi que les autres nominés, pour leur travail exemplaire tout au long de la saison. » – Howard Beck président le PBWA à propos de Stephen Curry et de son Citizenship Award