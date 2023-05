Celtics – Heat (105-111) : Miami refait le coup au TD Garden et mène 2-0 !

Quel exploit ! Le Heat de Miami s’impose à Boston 111-105 et mène 2-0 face aux Celtics. Deuxième victoire consécutive au TD Garden pour les hommes de South Beach, qui prennent d’ores et déjà une option sur les Finales NBA avant d’aller jouer la suite de la série en Floride. Jimmy Butler, 27 points a porté son équipe dans une performance collective de haut vol. Note à Grant Williams : ne jamais trashtalker Jimmy Buckets.

Retrouvez le boxscore de la rencontre juste ICI.

C’est un exploit assez singulier que vient de réaliser le Heat de Miami : s’imposer deux fois de suite en finales de conférence au TD Garden. Récit de ce match fou des Floridiens et de cette défaillance toute aussi folle des Trèfles.

Malgré un premier panier plein d’autorité de Marcus Smart, Boston manque son entame de match. En manque d’adresse, les Celtics sont rapidement menés par un Miami, à l’inverse, bien mieux rentré dans sa rencontre. Max Strus met dedans de loin avant que Tatum ne lui réponde avec une belle pénétration et un gros shoot sur la tête d’Adebayo. L’écart se stabilise autour des 5 points pour Miami. Jaylen Brown est le symbole de ce Boston un peu mi-figue mi-raisin, le vengeur masqué est en panne d’adresse et ne trouve pas de rythme dans sa période pourtant préférée. La bataille des rebonds est remportée par le Heat grâce à un Bam Adebayo actif d’entrée de jeu pour gober tout ce qui bouge.

Le banc de Miami concède un gros run en fin de quart-temps. Boston remet davantage d’intensité défensive et recolle. Tatum envoie une dernière bombe du parking juste avant la fin du premier acte et les C’s mènent d’un petit point 25-24 mais ne sont pas vraiment rassurants. Tatum tire son équipe comme il peut avec déjà 12 points.

Le début du deuxième quart-temps est de meilleure facture pour les C’s. Grant Williams, beaucoup plus utilisé, est essentiel en défense et Derrick White pointe le bout de son nez. Boston claque un énorme run (21-2) pour compter jusqu’à 12 points d’avance. Même Malcolm Brogdon y va de son shoot des vestiaires.

Don’t mess with Malcolm 😤 pic.twitter.com/fjT4aSylM1

— Boston Celtics (@celtics) May 20, 2023

Temps mort instantané d’Erik Spoelstra qui ne s’affole pas et continue de distiller ses consignes depuis le banc de touche. Miami ne panique pas et revient fort grâce à un autre gros run : un petit 19-2 qui remet les pendules à l’heure. Ce deuxième quart-temps en mode chassé-croisé profite à Miami qui mène 54-50 après une dernière action de toute beauté de Jimmy Butler.

A thing of beauty from Jimmy at the buzzer 🤌 pic.twitter.com/trkM0v6WDe

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 20, 2023

Les deux équipes reviennent sur le parquet avec toujours autant d’intensité. Tatum a été assez bon en première période mais Jaylen Brown continue à avoir beaucoup de mal ce soir (7/23 au tir). Côté South Beach, tout le monde est au diapason, Caleb Martin (25 points) et Bam Adebayo (22 points, 17 rebonds, 9 passes) sont excellents. Tout le monde se prépare à un money-time de fou furieux, même si Boston, grâce à son assise défensive arrive à créer un écart intéressant entre 7 et 10 points. Le Heat ne lâche rien et s’accroche, telle une moule à son rocher, pour rester au contact avant les douze dernières minutes. + 8 Boston avant le dernier quart-temps.

CLEAR THE LANE 💥 pic.twitter.com/BWfEKN5yFH

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 20, 2023

Le quart-temps commence par un and one autoritaire de Robert Williams pour mettre Boston au-delà des 10 points d’avance sur la voie d’un succès capital. Mais Grant Williams va commettre une énorme erreur en milieu de money time : celle de venir Trashtalker Jimmy Butler après avoir réussi son shoot à 3-points. Définitivement la pire idée de la soirée pour Boston, qui menait alors tranquillement de 9 points. Sur l’action d’après Jimmy Buckets lui claque un and-one sur le museau et les deux hommes s’offrent un tête contre tête qui sent bon la Conférence Est :

pic.twitter.com/U9vp9rCFL9

— highlight hell (@HoopyHoops) May 20, 2023

Jimmy B, jusque-là très bon, active le “God Mode” pour recoller sur les talons de Boston. Run de 16-4 pour Miami qui en plus d’avoir un grand Butler peut compter sur ses forces vives. Tatum a enfilé sa cape d’invisibilité dans ce 4ème quart-temps et fait même un passage en force en voulant défier Jimmy Butler en 1v1. On commence à sérieusement se faire dessus dans le Massachussetts. Gabe Vincent fait une faute à 3 sur Tatum qui entretient l’espoir pour Boston mais le meneur se rattrape en inscrivant juste après un dagger assassin pour redonner 2 possessions d’avance aux siens. Il reste à peine 30 secondes à jouer et Boston va gâcher ses dernière munitions. Game over.

Énorme sensation dans ces Finales de Conférence avec Miami qui repart donc à la maison avec un avantage de deux victoires. Boston est au bord du gouffre et devra aller chercher minimum une victoire à South Beach pour entretenir l’espoir d’une remontée.