Après s’être qualifié au Final Four d’EuroLeague en battant le Maccabi Tel-Aviv en quarts de finale, l’AS Monaco avait rendez-vous avec son histoire à Kaunas face au premier de saison régulière, l’Olympiakos et ses 5 000 fans grecs présents dans la Zalgirio Arena. Un match à gagner bien évidemment pour permettre aux fans de basket français de rêver encore plus grand.

Ça sent la poudre en Lituanie, une demie très attendue par deux pays tout entiers avec comme enjeu une place en finale pour le titre le plus prestigieux du continent. D’un côté, l’Olympiakos et son jeu collectif imprenable porté par le MVP d’EuroLeague 2022-23 et potentiel futur joueur des Kings, Sasha Vezenkov. L’AS Monaco, elle, va miser sur son backcourt de folie mais aussi sur Donatas Motiejunas pour qui ce Final Four à la maison tient particulièrement à cœur.

Lors de la première mi-temps, on voit que le match peut partir sur des bases très défensives. Sauf que l’Olympiakos n’est pas tout de suite au rendez-vous : l’équipe grecque fait des erreurs, met peu de tirs à 2-points, rate des lancers et prend des fautes assez rapidement en début de match. De l’autre côté Monaco tient le bon bout et garde une certaine avance grâce à des gros tirs de ce bon vieux Mike James à 9 mètres.

𝑴𝑰𝑲𝑬 𝑱𝑨𝑴𝑬𝑺 𝑭𝑹𝑶𝑴 𝑴𝑶𝑵𝑨𝑪𝑶 ! 🏹

Dans le deuxième quart-temps, Monaco hausse le ton en défense et malgré Shaquielle McKissic, les Athéniens continuent à faire des erreurs : de nombreuses fautes offensives, encore plus de lancers ratés et ils n’arrivent pas à passer un ballon proprement en attaque. Pas de chance pour eux, la Roca Team cale un gros run avant la mi-temps, résultat : +12 à la pause pour les Monégasques.

Monaco est à vingt minutes d’une grande finale. On y croit, avant de sérieusement déchanter.

Dès la première minute de la seconde période, la tendance s’inverse, et la Roca Team ne voit jamais le jour dans le troisième quart-temps : elle encaisse un… 27-2 sur la période par l’Olympiakos, porté par un trio de folie : Sasha Vezenkov, Thomas Walkup, Moustapha Fall. Un vrai “massacre à la tronçonneuse” pour reprendre les mots de David Cozette, les Grecs ne laissant aucun répit aux hommes du Rocher. Un découpage en bonne et due forme qui a duré dix minutes : l’Olympiakos passe de -12 à +13 en enchaînant lay-ups et banderilles à 3-points, alors qu’en face Monaco ne trouve plus aucune solution offensive face à l’intensité de la défense grecque.

Il n’y aura pas de miracle dans le dernier quart-temps, la Roca Team ne parvenant pas à revenir plus près que sept points d’écart au milieu de la dernière période.

Résultat final : 76-62 pour l’Olympiakos. Après cette grosse déception, l’AS Monaco a rendez-vous dimanche contre le perdant de la seconde demi-finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone, pour tenter quand même de finir troisième de la compétition.