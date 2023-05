Quand on pense à la légendaire campagne de Playoffs de LeBron James en 2012, celle de son premier titre NBA avec le Miami Heat, on pense automatiquement à son Game 6 face aux Celtics en Finales de Conférence Est. Mais cette performance all-time ne serait peut-être jamais arrivée sans une autre masterclass au tour précédent.

Nous sommes le 20 mai 2012, jour de Game 4 entre le Heat et les Pacers dans l’Indiana.

Largement favori en début de série après avoir terminé la saison régulière avec le deuxième bilan de l’Est (46 victoires – 20 défaites), Miami est dans le dur. Chris Bosh s’est blessé lors du premier match de cette demi-finale de conf’, le Heat a perdu les deux suivants après sa victoire initiale, et les Pacers – équipe physique, défensive et surtout sans complexe – a l’occasion d’enfoncer le clou devant le public chaud bouillant d’Indianapolis. Pour ne rien arranger, Dwyane Wade est à côté de ses pompes, diminué physiquement et très frustré par la tournure des événements.

Who remembers when Dwyane Wade was trying to throw hands with Erik Spoelstra

Au milieu de tout ça, LeBron James essaye de tenir la baraque.

Après tout, c’est le King qui a le plus de pression sur les épaules. Beaucoup de pression ! Il reste sur une performance horrible en Finales NBA la saison précédente, il n’a toujours pas de bague de champion au doigt, et est le MVP de la saison régulière 2011-12. Pour toutes ces raisons, le King doit montrer la voie à son équipe dans le Game 4 de la série, un must-win pour Miami.

À l’image de la rencontre précédente, largement dominée par Indiana (94-75), le Heat prend l’eau assez rapidement. Les Pacers infligent un 9-0 d’entrée aux Floridiens et mènent pendant quasiment toute la première mi-temps. LeBron fait du LeBron, avec 19 points – 5 rebonds – 5 passes au compteur à la pause. Mais aucun autre joueur de Miami ne dépasse la barre des dix unités lors des 24 premières minutes. Et son lieutenant D-Wade, auteur d’un zéro pointé dans le premier quart, est encore une fois en difficulté.

La deuxième mi-temps qui attend les Heatles de Miami est la plus importante de leur saison. À 3-1 pour Indiana dans la série, le spectre d’une élimination prématurée repointerait le bout de son nez. À 2-2 avec un Game 5 à venir à Miami, la série changerait complètement de dynamique.

Conscient qu’il ne peut pas relever ce défi tout seul, LeBron James sait qu’il doit aider son copain Dwyane à trouver son rythme. Juste avant la pause, le King a envoyé un premier caviar à Wade pour un dunk facile, seulement son troisième panier du match. L’arrière, MVP des Finales 2006, va rebondir sur cette action pour chauffer sérieusement au cours du troisième quart-temps, dans lequel lui et LeBron vont tout simplement martyriser l’ensemble de l’équipe de Pacers.

Le duo marque 28 (14 pour chacun) des 30 points de Miami en 12 minutes ;

Le duo marque 38 points consécutifs pour Miami entre la fin du deuxième quart et la fin du troisième ;

Le score passe de 54-46 pour Indiana à 76-70 pour Miami.

C’est un véritable ouragan.

Pendant que D-Wade est en mode Flash, James est en mode rouleau compresseur. Il y a Roy Hibbert et ses 2m18 dans la raquette ? Peu importe. And-1, floater, pénétration sur jeu en transition, fautes provoquées, le King pèse très fort sur la défense d’Indy. LeBron profite aussi de plusieurs caviars de Dwyane pour lâcher de gros tomars, avant de lui rendre la pareille. Les Pacers de Paul George, Danny Granger et Cie n’arrivent plus à suivre.

LeBron James & Dwyane Wade against the Pacers in 2012!

Possédant désormais le match en main, LeBron et le Heat ne le lâcheront plus. Certes, les Pacers s’accrochent dans le dernier quart mais James et Wade font en sorte de briser leurs espoirs avec l’aide d’Udonis Haslem, auteur de 8 points en sortie de banc dans l’ultime période. 101-93 pour Miami score final, 2-2 dans la série.

La ligne de stats de LeBron James ? 40 points, 18 rebonds, 9 passes en 44 minutes, à 14/27 au tir et 12/16 aux lancers-francs, tout ça en devant se coltiner du David West voire du Roy Hibbert en l’absence de Chris Bosh. Une performance tout simplement monstrueuse, qui représente un premier tournant dans le parcours victorieux du Heat en Playoffs cette année-là. Miami s’imposera en effet 4-2 dans cette série, avant d’écarter Boston en Finales de Conférence Est, puis la jeune garde du Thunder en Finales NBA. Autant de victoires qui n’auraient peut-être jamais eu lieu sans ce fameux Game 4 dans l’Indiana.

Un chef-d’œuvre sous-estimé, mais un chef-d’œuvre quand même.