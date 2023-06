En quête d’un premier succès dans cette série face à Denver, Miami n’est pas aidé par son infirmerie. Outre Victor Oladipo, Tyler Herro ne semble toujours pas rétabli pour cette seconde manche et Caleb Martin pourrait lui aussi être absent. Le twin de Cody est malade.

Erik Spoelstra va-t-il encore une fois jouer à Mr Bricolage dans ces Playoffs ? Depuis le début de la postseason, le Heat est plombé par les blessures. Tyler Herro s’est blessé dès la première série face aux Bucks et n’est toujours pas revenu. Alors qu’on prédisait un retour pour le Game 3, certaines rumeurs ont annoncé que l’ancien sixième homme pourrait être en tenue dès le Game 2. Le Heat a pourtant listé le joueur comme “out” pour ce match mais selon Ira Winderman, qui suit la franchise pour le Sun Sentinel, ce statut pourrait changer dans les dernières heures avant la rencontre. Un petit espoir pour les fans.

The Heat are listing Tyler Herro (hand) as out for Sunday’s Game 2 in Denver. But that does not mean he is definitively out. That status can be changed up until game time. Martin (illness) and Zeller (foot sprain) are listed as questionable. Vincent (ankle) listed as available.

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) June 3, 2023

Si l’absence de Herro ne serait pas une surprise, celle de Caleb Martin en serait une. Pas à son avantage au Game 1 avec une avalanche de tirs manqués, le col bleu a manqué l’entrainement de Miami ce samedi à cause d’un virus. Listé incertain, son forfait pourrait être sacrément préjudiciable aux siens, des deux côtés du terrain. Le twin pèse 13,5 points, 5,6 rebonds à 55% au tir et 44% de loin sur ces Playoffs 2023. Autant dire que Miami va espérer qu’une aspirine permette au joueur d’enfiler son short ce soir. Pour le reste, Cody Zeller est lui aussi annoncé incertain, alors que Victor Oladipo est bien entendu out depuis sa grave blessure au genou.

Source texte : Sun Sentinel