Julius Randle regrette son craquage face aux fans des Knicks : un message Insta et on repart sur des bonnes bases ?

Si la dernière victoire des Knicks face aux Celtics fut marquée par le festival d’Evan Fournier et le buzzer complètement dingue de R.J. Barrett, elle a aussi été caractérisée par ce thumbs down de Julius Randle, clairement frustré par les sifflets des fans des Knicks durant la rencontre. Mais un jour plus tard, une fois la tension retombée, Julius a tenu à s’excuser.

« Ce que ça voulait dire ? Fermez vos gueules. Est-ce que c’est une réponse au public ? Vous avez vu ce qu’il s’est passé. » Après la rencontre face aux Celtics jeudi, Julius Randle n’a pas hésité à ajouter des mots à son geste, lui qui avait lâché un pouce vers le bas dans le quatrième quart-temps en réponse aux sifflets des fans de New York plus tôt dans la rencontre. Une rencontre dans laquelle les Knicks avaient pris jusqu’à 25 pions de retard, avant de réaliser un comeback de folie. Comme vous pouvez l’imaginer, tout ça n’est pas passé inaperçu dans la Grosse Pomme mais Julius vient de dégonfler un peu la polémique en s’exprimant sur son compte Instagram il y a quelques heures. Un communiqué bien soigné, avec des excuses, des regrets, et surtout beaucoup d’amour.

« Je tiens juste à envoyer un petit message à nos fans et à dire clairement – j’aime NYC et le fait d’être un membre de cette équipe et de cette franchise. Et comme la majorité des fans des Knicks, je suis vraiment passionné par rapport à notre succès. Ma famille et moi-même adorons la manière dont les fans et les New-Yorkais nous ont accueillis et ils nous ont permis de bien nous sentir par rapport à notre décision de s’engager sur le long terme avec cette équipe cet été. Ce soutien compte énormément pour nous. J’ai conscience que mes actions représentent également la ligue, la franchise et la ville, et que j’aurais dû gérer les choses différemment la nuit dernière en m’exprimant de manière professionnelle et avec un langage plus approprié dans le feu de l’action. Mon commentaire est un exemple qui montre que parfois, vous dites des choses que vous regrettez aux gens que vous aimez, mais ça provient d’un sentiment de passion et d’amour. Personne ne veut gagner plus que moi et je vais continuer à faire preuve de loyauté et d’engagement envers mes coéquipiers, la franchise des Knicks, et les fans qui m’ont montré tant d’amour à moi et ma famille. Je vais continuer à me focaliser sur l’avenir. Merci, Go Knicks »

L’amour passionnel avec ses hauts et ses bas, tout ça à New York, ça pourrait presque s’interpréter à travers une comédie musicale à Broadway. En tous les cas, Julius Randle a tenu à mettre les choses à plat pour éviter que sa relation avec les fans des Knicks – tellement fusionnelle la saison dernière – se transforme en relation toxique. Les fans de NYC apprécieront sans doute ces excuses mais ce qu’ils aimeraient sans doute encore plus, c’est de voir Julius et les Knicks retrouver leur forme de la saison dernière après une première partie de régulière remplie de turbulences. S’il est loin d’être la seule raison qui explique les résultats décevants de New York cette année (bilan négatif de 19 victoires – 20 défaites, dixième à l’Est), Randle en est forcément l’un des symboles, lui qui n’évolue pas au niveau MIP/All-Star/All-NBA qui était le sien l’an passé. Il reste désormais une demi-saison pour véritablement redresser la barre et regagner complètement le cœur des fans des Knicks.

Un message d’excuse sur Insta, c’est un bon premier pas. Maintenant, c’est vraiment sur le parquet qu’il va falloir montrer cette passion et cet amour pour les Knicks. Car au final, il n’y a que la vérité du terrain qui compte.

Source texte : Instagram de Julius Randle