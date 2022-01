Chris Paul prend la défense de l’un de ses coéquipiers moqué par le public : résumé de l’histoire en deux mots ? La classe

Chris Paul n’a pas la langue dans sa poche et il n’accepte pas que l’on manque de respect à ses coéquipiers. Nouvelle preuve, si seulement elle était nécessaire, du team spirit de CP3.

Lors du match d’il y a deux jours entre les Suns et les Clippers, Chris Haynes, insider pour Yahoo Sports, nous a raconté une petite histoire. Elle commençait en disant que Chris Paul était vraiment un joueur à part en terme de leadershipes, et l faits relatés s’étaient déroulés lors de la soirée qui clôturait l’année, au cours de laquelle les Phoenix Suns étaient opposés aux Boston Celtics. Un groupe de fans s’en serait pris à Emmanuel Terry, l’un des 10 Days contract des Suns, en lui disant entre autres qu’il n’était qu’un « one day guy« , c’est-à-dire un gars de passage. Force est de constater qu’ils n’avaient pas totalement tort, puisque le joueur s’est fait couper un peu plus tard, d’autant plus que le passage de Terry n’aura pas été très flamboyant à Phoenix puisqu’en 18 minutes de temps de jeu il… n’aura pas scoré le moindre point. Mais Chris Paul ne l’entend pas de cette oreille et l’a fait savoir aux fans qui se moquaient de son coéquipier.

« Respectez mon gars, il nous vient en aide afin qu’on puisse continuer cette saison ». »

Cette remarque pleine de bon sens a dû fermer des bouches en plus de donner chaud au cœur de son coéquipier. CP3 ne s’est par ailleurs pas arrêté là, puisqu’il s’est ensuite exprimé auprès de Chris Haynes pour lui exprimer ceci :

« Je veux remercier du fond de mon cœur tous les joueurs sous contrat de dix jours qui restent prêts. On arrive à traverser cette saison grâce à vous et on ne pourrait pas le faire sans vous. »

My @NBAonTNT report on Phoenix Suns star Chris Paul who had words with a few fans in Boston who were insulting 10-day signee Emanuel Terry. I detailed his message and the outcome. pic.twitter.com/4BYdKkNcRY — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 7, 2022

Le leadership de Chris Paul n’est aujourd’hui plus à démontrer, lui qui a sublimé toutes les équipes par lesquelles il est passé au cours de sa carrière, emmenant successivement Houston au sommet de la conférence Ouest, une très faible équipe d’OKC (dont on attendait absolument rien à vrai dire) en Playoffs, ou encore une équipe des Suns qui n’avait pas connu les Playoffs depuis dix ans jusqu’en finale NBA. Et Chris Paul l’a fait avant tout par son leadership, sa science et son contrôle du jeu. Il n’est plus tout jeune (36 ans) et n’a jamais eu les statistiques d’un Kevin Durant ou d’un LeBron, qui font gagner leur équipe à eux tout seul, mais CP3 construit au contraire ses victoires en faisant progresser ses coéquipiers et en leur montrant un maximum de confiance. Le leadership et le team spirit de Chris Paul n’ont pourtant pas toujours été incontestés puisque Rajon Rondo, mais aussi Glen Davis s’étaient en leur temps insurgé contre le meneur en expliquant qu’il était un terrible coéquipier après la bagarre entre RR9 et CP3 en 2018. On a pu par ailleurs se demander ce qu’il s’était véritablement passé pour que des tensions amènent finalement son départ de Houston au cours de l’été 2019. Depuis, ces interrogations semblent avoir été enterrées bien profondément tellement le meneur a continué à briller, à rendre ses coéquipiers meilleurs et à montrer toute sa passion pour le jeu alors même qu’il atteindra bientôt ses 37 ans.

Sous ses airs de gendre idéal, Chris Paul peut être un vrai chieur sur un parquet, beaucoup en témoigneront. Mais CP3, c’est surtout un vrai gars avec ses coéquipiers et un mec plein de bon sens dont les prises de paroles permettent souvent de faire avancer le schmilblick dans le bon sens en NBA. Son comportement ces dernières années laisse en tout cas penser qu’il sera le genre d’ancien joueur qui gardera un pied, voire les deux, dans le monde du basket. Avec classe, toujours.

Source : Twitter Chris Haynes