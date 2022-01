Les Hornets et Myles Turner, un dossier à suivre de près d’ici à la trade deadline : parce que Mason Plumlee titu, ça va deux secondes hein

Équipe ultra excitante mais trop souvent en mode portes ouvertes, les Hornets doivent trouver un moyen de renforcer leur défense s’ils veulent continuer à grimper dans la hiérarchie de la Conférence Est. Et ça passera sans doute par le recrutement d’un pivot. Tout de suite, un nom nous vient en tête : Myles Turner.

Les Hornets qui ont besoin de se renforcer sur le poste de pivot, c’est un refrain qui ne date pas d’hier. Au cours de la dernière intersaison, les Frelons avaient misé sur le légendaire Mason Plumlee pour essayer de combler un peu ce manque, tout en récupérant le prospect Kai Jones au premier tour de la Draft. Des petits moves qui – comme vous pouvez l’imaginer – ne règlent pas vraiment le fond du problème, même si Plumlee fait ce qu’il peut dans son costume de titulaire (6,6 points à 61,4% au tir, 7,2 rebonds, 0,9 contre de moyennes en 25 minutes) et que P.J. Washington apporte une dimension supplémentaire avec son profil de small-ball 5 en sortie de banc. La rotation actuelle sur le poste de pivot, composée également du jeune Nick Richards, ne pèse donc pas assez lourd et il va falloir la renforcer pour espérer devenir une équipe globalement plus solide défensivement. On vous balance juste quelques chiffres comme ça : 113,7 points encaissés pour 100 possessions (28e en NBA), 116,6 points accordés par rencontre (30e de la Ligue), 33,2 rebonds défensifs par match (26e en NBA), bref ça pique un peu et ce serait clairement pas une mauvaise idée de rajouter de l’impact sous les panneaux. Ça paraît même indispensable si les Frelons – actuellement huitièmes de la conférence avec 20 victoires pour 19 défaites – veulent passer d’équipe sympathique à équipe capable de vraiment piquer les poids lourds de l’Est.

Plusieurs noms circulent aujourd’hui du côté de Charlotte, comme ceux de Myles Turner, Mitchell Robinson ou encore Mo Bamba. On va s’intéresser surtout au premier, car non seulement le pivot des Pacers est habitué aux rumeurs mais aussi parce qu’Indiana semble sur le point d’amorcer une transition. Turner s’était exprimé il n’y a pas longtemps en soulignant sa frustration concernant notamment le rôle qu’il pouvait avoir aux côtés d’un Domantas Sabonis. Le moment est-il enfin venu de changer d’environnement ? Peut-être bien et honnêtement, on aimerait bien voir ce que ça donne chez les Hornets. Il possède un profil qui semble correspondre assez bien aux besoins et au style de jeu de Charlotte : on parle du meilleur contreur de la NBA (2,8 contres par match), on parle d’un pivot qui peut écarter le terrain grâce à son adresse extérieure, on parle d’un beau bébé de 2m11 et 116 kilos qui possède des qualités athlétiques assez sérieuses. Le fit est là donc, l’ouverture sans doute aussi, reste à voir ce que les Hornets peuvent proposer en échange du pivot. Est-ce que P.J. Washington pourrait être sacrifié ? Pourquoi pas, il aurait plutôt la cote chez les Pacers d’après certains bruits de couloir. Pour info, Turner possède un salaire de 17,5 millions de dollars cette année ainsi que l’année prochaine, avant de débarquer sur le marché de la Free Agency en 2023. Chez les Frelons, Terry Rozier a un salaire quasiment similaire (17,9 millions, mais prolongé en août dernier jusqu’en 2026), lui qui est le deuxième joueur le mieux payé de Charlotte derrière les 29 millions de Gordon Hayward. On note aussi que Kelly Oubre Jr. est payé 12 millions la saison jusqu’en 2023. Au vu des contrats de part et d’autre, il semble y avoir une petite flexibilité pouvant éventuellement permettre la mise en place d’un deal.

Myles Turner et les Hornets, c’est un dossier qu’on vous conseille de suivre de près au cours des quatre semaines à venir. On sent qu’il y a quelque chose à faire et on ne serait pas surpris de voir le pivot des Pacers débarquer à Queen City le 11 février prochain.

🚨 Myles Turner reste, avec Caris LeVert, le joueur qui a le + de chance d’être transféré d’ici un mois côté Indiana. Pas de rebuild chez les Pacers, qui essayent d’opérer une transition sans passer par les profondeurs de la Conférence Est. Pas évident, beaucoup de blessures. pic.twitter.com/BwQJE5E2Uv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2022