Joe Ingles pourrait être transféré par le Jazz avant la deadline : l’arrivée de Danny Ainge va-t-elle pousser Slow-Mo Joe vers la sortie ?

La NBA Trade Deadline, c’est dans quasiment un mois jour pour jour. Alors comme vous pouvez l’imaginer, les rumeurs vont se faire de plus en plus insistantes à travers la Grande Ligue. Et parmi elles, on retrouve un certain Joe Ingles, qui pourrait bien passer ses dernières semaines à Salt Lake City.

Au Jazz depuis 2014, Joe Ingles est un nom qu’on risque de retrouver pas mal au cours du mois à venir. Déjà lors de la dernière intersaison, son blaze était apparu dans les rumeurs de transfert, quand Utah voulait faire des économies en marge notamment de la prolongation de contrat de Mike Conley. C’est finalement le pivot vétéran Derrick Favors qui avait été sacrifié mais Ingles pourrait bien être le prochain à devoir faire ses valises si l’on en croit l‘insider Marc Stein. D’ici à la trade deadline, le Jazz cherche effectivement à se renforcer en défense sur les postes extérieurs et Slow-Mo Joe pourrait représenter la contrepartie proposée par Utah. On se souvient encore du fiasco de la série face aux Clippers lors des Playoffs 2021, où Rudy Gobert avait pris pas mal de critiques dans la tronche mais où Utah était surtout en mode portes ouvertes dans le périmètre. Alors même si le Jazz reste globalement solide dans sa propre moitié de terrain avec la septième meilleure efficacité défensive de la NBA cette année (107,6 points encaissés pour 100 possessions), un atout supplémentaire à ce niveau-là ne serait pas de refus. Aujourd’hui âgé de 34 ans, Joe Ingles nous sort ses plus faibles stats depuis la saison 2016-17, avec des moyennes de 7,6 points, 2,9 rebonds, 3,6 passes à seulement 42,7% au tir (37,6% du parking) en 25 minutes. Des chiffres clairement en baisse qui illustrent le déclin de ce brave bonhomme après la belle campagne de l’an passé (12 points et presque 5 passes, 49% au tir dont 45% à 3-points) au terme de laquelle Joe a terminé deuxième au classement du Sixième Homme de l’Année, derrière… son copain Jordan Clarkson.

Si Joe Ingles n’a pas été tradé il y a quelques mois, c’est notamment parce qu’il compte beaucoup dans le vestiaire. Il fait aujourd’hui partie des meubles chez les Mormons et c’est un vrai connecteur au sein du groupe. Son expérience, son intelligence du jeu et sa capacité à envoyer de loin restent importantes dans le système de Quin Snyder mais il n’est plus au même niveau défensif qu’auparavant. Et maintenant que Danny Ainge est venu s’ajouter au front office du Jazz, un transfert semble plus que jamais possible. Comme le mentionne très justement Marc Stein, Danny n’est pas trop du genre à faire des sentiments. Demandez-donc à Isaiah Thomas, transféré par Ainge en 2017 après une saison calibre MVP sous le maillot des Celtics. L’ancien boss de Boston n’a pas le même attachement envers Ingles que peuvent avoir d’autres dirigeants du côté de Salt Lake City, et l’objectif mis en avant par le propriétaire Ryan Smith – grand copain de Danny – est très clair : le Jazz doit faire tout ce qu’il faut pour enfin franchir un cap en Playoffs et jouer le titre. Une nouvelle élimination prématurée en postseason n’est pas acceptable alors s’il faut se séparer d’un ancien de la maison pour renforcer le groupe, let’s go.

Dans sa dernière année de contrat et possédant un salaire abordable de 12,4 millions de dollars, Joe Ingles possède en plus un deal pouvant favoriser un potentiel transfert. Alors s’il y a bien un homme qui peut bouger d’ici au 10 février prochain, c’est Slow-Mo Joe, même si ça peut briser le cœur de certains…

Source texte : Marc Stein