Danny Ainge rejoint le Jazz en tant que directeur général : ça y est, l’ancien boss des Celtics a trouvé son nouveau challenge

En juin dernier, Danny Ainge quittait son poste de président des Celtics après quasiment deux décennies à la tête de la franchise, provoquant un véritable tremblement de terre du côté de Boston. Plus de six mois plus tard, Danny est officiellement de retour, lui qui débarque chez le Jazz de son ami Ryan Smith.

Il y a quelques mois, au moment où Dennis Lindsey a laissé sa place de vice-président des opérations basket du Jazz, le nom de Danny Ainge avait déjà circulé du côté de Salt Lake City, lui qui était notamment passé par l’Utah lors de ses années universitaires il y a très longtemps. On a également entendu quelques rumeurs récemment par rapport à une éventuelle arrivée du côté de Portland après le renvoi de Neil Olshey, Ainge étant originaire de l’Oregon et un ancien joueur des Blazers. Mais finalement, c’est bien dans la Ville du Lac Salé que Danny va reprendre du service puisque d’après les principaux insiders d’ESPN et The Athletic, l’ancien boss des Celtics a décidé de s’engager dans le front office du Jazz. Pour quel rôle ? Celui de directeur général des opérations basket et gouverneur suppléant pour reprendre les termes employés par la franchise d’Utah. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça signifie que Danny prend soudainement les rênes du Jazz à 100% ? Pas tout à fait. Car il ne faut pas oublier que les Mormons possèdent déjà un manager général nommé Justin Zanik, qui a pris la responsabilité de gérer les opérations basket de la franchise quand Lindsey est passé dans un rôle de consultant en juin dernier. Zanik va conserver cette responsabilité, la seule différence c’est que Danny Ainge va désormais se retrouver au-dessus de lui et sera ainsi le premier interlocuteur avec lequel le proprio Ryan Smith va échanger. Comme le précise The Athletic, Danny sera là en tant que superviseur et pourra intervenir dans n’importe quel choix lié aux opé basket, pendant que Zanik continuera de remplir son rôle de GM chaque jour en étant en contact avec les autres franchises.

Ainge's title is Alternate Governor and CEO of Jazz Basketball. https://t.co/bnpQ1NXBiS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021

Un poste plutôt intéressant au final. Pouvoir prendre les décisions les plus importantes sans se tuer à la tâche, tout ça au sein d’une franchise qui tourne superbement bien en saison régulière et qui cherche à franchir un cap en Playoffs, franchement y’a pire comme poste au sein d’un front office NBA. Ayant connu quelques problèmes de santé y’a pas si longtemps (il a notamment eu une alerte cardiaque en 2019) et aujourd’hui âgé de 62 ans, Danny Ainge n’est plus très chaud pour assumer toutes les responsabilités qui accompagnent le poste de manager général et président des opérations basket, un rôle qu’il possédait chez les Celtics. Il le dit lui-même via The Athletic, « Je serai un peu en load management ». Mais ce n’est pas pour autant que Danny va se tourner les pouces. Ami de longue date de Ryan Smith, qui a réussi à le convaincre lors d’une petite escapade aux Bahamas pour le Tiger Woods’ Hero World Challenge (un tournoi de golf, grande passion des deux) début décembre, Ainge sera au bureau tous les jours avec comme objectif d’aider le Jazz à remporter ce fameux titre NBA qui continue de lui échapper. Parce que c’est bien vers ça que l’ambitieux Smith veut se diriger, lui qui a également ramené Dwyane Wade – désormais actionnaire du Jazz – à la casa en avril dernier. Vainqueur d’un titre NBA avec les Celtics en 2008 et élu Dirigeant de l’Année dans la Grande Ligue la même saison, Danny Ainge sera là pour apporter son expertise et son expérience, même si son aventure à Boston s’est terminée de façon plutôt mitigée.

« Nous avons de bonnes personnes avec Quin [Snyder, le coach, ndlr.] et Justin [Zanik], et bien évidemment le groupe de proprios aussi. Au final, tout dépendra toujours de Ryan, le propriétaire, qui sera là pour prendre les décisions difficiles, mais je pense que je peux aider en apportant des informations au processus qui accompagne la prise de ces décisions difficiles en tant qu’organisation. » – Danny Ainge, via ESPN

Nouveau challenge pour Danny Ainge, qui veut apporter sa contribution à l’excitant projet du Jazz. Pas en prenant tout en main comme c’était le cas à Boston, mais plus dans un travail d’ensemble où il aura son mot à dire dans son rôle de directeur général. Pile-poil ce qu’il voulait.

Source texte : ESPN / The Athletic / Jazz