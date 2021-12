Point COVID : de plus en plus de cas et de plus en plus de taf pour Adam Silver, on se dirige tout droit vers un renforcement des protocoles

Alors que la saison est bien lancée, le COVID revient en force et ça inquiète forcément Adam Silver, ses sbires et l’association des joueurs. Tout ce beau monde discute donc depuis quelques jours pour renforcer notamment le protocole sanitaire mis en place par la Ligue. Tests, jauge, dose de rappel… on fait le tour, on fait le tri.

La Grande Ligue tousse en ce moment et les principaux acteurs du spectacle entrent tour à tour dans le protocole sanitaire de la NBA pour des tests positifs au COVID. Comme le précise ESPN, depuis le début de la saison, une soixantaine de joueurs sont passés par la case sanitaire dont 43 dans les deux dernières semaines. Et s’il avait encore des cheveux, Adam Silver commencerait sans doute à se les arracher. Bon nombre d’équipes sont donc impactées, de Charlotte à Brooklyn en passant par Chicago ou encore les Lakers récemment. Entraînement annulé, joueurs à l’isolement, matchs reportés… une spirale qui ne présage rien de bon et qui pourrait forcer la NBA à renforcer certaines mesures de son protocole en accord avec l’association des joueurs. D’après les insiders les mieux renseignés, la Grande Ligue devrait dans un premier temps augmenter les tests à l’approche de Noël et du nouvel an comme elle l’avait fait pour Thanksgiving, même pour les joueurs vaccinés. Pas de dose de rappel obligatoire donc mais des tests les jours de match pour ceux qui n’en possèdent pas, c’est en tout cas ce qu’indique le Woj alors que son homologue de The Athletic, Shams Charania, nous révèle qu’un joueur a récemment contracté le nouveau variant Omicron.

*Beginning on Friday, testing players without booster shots on game days. That was decided weeks ago. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2021

Sources: The NBA’s first known player case of the Omicron variant was discovered in a recent positive COVID-19 test. The CDC estimates the new variant is now three percent of US cases. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2021

Pour rappel, la NBA avait également dû affronter une flambée hivernale du COVID la saison passée avec des joueurs isolés et beaucoup de matchs reportés, mais la situation s’était ensuite apaisée. Adam Silver doit prier pour une issue similaire, et en tout cas un arrêt de la saison n’est pas envisagé et reste très peu probable si l’on en croit les insiders. Inutile de vous dire que c’est le pire scénario qui pourrait arriver. Les principaux décideurs vont donc sûrement imposer des mesures plus strictes et prendre de plus en plus de précautions pour limiter les contacts et ralentir la transmission du COVID : masques, tests plus importants, distanciation sociale… la panoplie est de retour. Dans le Grand Nord, des mesures plus contraignantes viennent d’ailleurs de tomber avec le gouvernement de l’Ontario qui a annoncé le retour d’une jauge de 50% pour les sites accueillant plus de 1 000 personnes. Les Raptors sont concernés et vont donc jouer dans une Scotiabank Arena amputée de la moitié de ses zinzins, comme le rapporte Kristen Shilton.

MLSE statement on Ontario’s announcement of reduced capacity at large venues (including of course for #Leafs games) pic.twitter.com/mSTICfdenS — Kristen Shilton (@kristen_shilton) December 15, 2021

Le COVID continue d’impacter au quotidien la NBA et personne n’est à l’abri. Joueurs, entraîneurs, employés… tous vont sans doute devoir faire face à des mesures plus strictes pour limiter la propagation du virus. Malgré une situation délicate, un arrêt de la saison n’est pas envisagé et ça c’est une bonne nouvelle pour tout le monde.

Source Texte : ESPN, The Athletic, Kristen Shilton, Shams Charania, Adrian Wojnarowski.