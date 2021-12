Zach LaVine entre dans le protocole Covid de la NBA : on passe à 9 joueurs absents côté Bulls, envoyez votre CV à Chicago

C’est une véritable hécatombe qui est en train de s’abattre sur les Bulls, eux qui devaient déjà faire sans plusieurs joueurs pour des raisons de blessures ou de protocole sanitaire. Ce dimanche, la goutte capable de faire exploser le vase est tombée : Zach LaVine et Troy Brown Jr vont eux aussi devoir s’absenter, ce qui porte le total à 9 joueurs interdits de jouer en ce moment à Chicago. La situation est critique dans l’Illinois.

Coby White, Javonte Green, DeMar DeRozan, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu, Stanley Johnson, Zach LaVine et Troy Brown Jr.

Neuf joueurs, neuf, qui sont dans le protocole Covid de la NBA actuellement. Et à ceux-là, vous ajoutez Patrick Williams qui est blessé, en sachant qu’Alex Caruso vient à peine de revenir.

On ne sait plus où donner de la tête à Chicago, tant le contexte sanitaire et la nouvelle vague ont frappé la franchise en cette fin d’année 2021. Pourtant auteur d’un excellent début de saison basé sur la solidité de leur effectif et l’alchimie mêlant les anciennes et les nouvelles têtes, les Bulls sont en train de traverser une période d’une extrême difficulté, et qui devrait potentiellement imposer à la NBA d’intervenir dans les prochains jours. En effet, actuellement Billy Donovan peut compter sur 9 joueurs dans son effectif. Le minimum demandé en NBA pour participer à un match ? C’est 8 joueurs valides. On est donc en train de surfer sur une ligne extrêmement tendue, puisque d’un côté Adam Silver et ses collègues peuvent hausser les épaules en se disant que toutes les équipes doivent s’ajuster et on est encore au-dessus de la barre des 8, et de l’autre côté les fans et le peuple tapent du poing sur la table en mentionnant le fait que des matchs devraient être reportés. Il a été rapporté, ce dimanche justement, que des reports de matchs pourraient être envisagés dans les prochains jours si la situation continue de s’aggraver. Bien évidemment, nombreuses sont les équipes qui sont actuellement frappées par ces absences pour entrée dans le protocole Covid, une condition de cette saison NBA 2021-22 qui avait été acceptée par les 30 franchises. Cependant, personne ne peut autant tirer la gueule que les Bulls, eux qui non seulement cherchent à être compétitifs (Top 3 de l’Est) mais en plus ont des wagons de joueurs mis de côté. Sachant que la durée d’indisponibilité est de 10 jours pour chacune de ces situations, seuls Javonte Green et Coby White sont en capacité de retourner sur les terrains dans la semaine à venir… mais c’est du bricolage bien bancal à quelques jours des fêtes de fin d’année. Qu’en sera-t-il en janvier ? La question doit forcément traîner dans la tête de la NBA.

Ce qui est sûr, aujourd’hui, c’est que la machine doit continuer à tourner et les Bulls vont devoir faire avec le groupe validé et en place.

Lonzo Ball, Alex Caruso, Nikola Vucevic, Alfonzo McKinnie tout juste signé, Alize Johnson, Tyler Cook, Devon Dotson, Tony Bradley et Marko Simonovic. Voilà le groupe de 9 joueurs avec lequel Chicago va devoir faire dans les prochains jours, en attendant que Green et White puissent éventuellement les rejoindre en cours de semaine prochaine. Les matchs à venir ? Et bien la réception des Pistons ce mardi, ce qui ne représente pas de défaite évidente sur le papier quand on sait que Detroit est sur 11 revers consécutifs en ce moment. Mais un déplacement à Toronto suivi par la réception des Lakers, Rockets, Raptors et Pacers, c’est pas que de la promenade de dimanche d’hiver. Il va falloir que ce groupe se serre les coudes et que Billy Donovan innove, notamment dans la répartition de ses munitions offensives. En défense, la présence de Ball et Caruso devrait être suffisante pour maintenir un niveau tout à fait respectable dans la première moitié de terrain de Chicago. Difficile de dire la même chose en attaque, malgré les progrès des deux hommes. Une bonne grosse dose de Vucevic façon Orlando Magic pourrait représenter une solution, sachant que le pivot a été un des joueurs qui a dû le plus s’ajuster en ce début de saison avec toutes les nouvelles arrivées. Frustré plus d’un moment, notamment cette semaine lors du déplacement des Bulls à Cleveland, l’ex-All-Star pourrait taper du poing sur la table et rentrer davantage dans le coeur des fans de son équipe en offrant de grosses performances dans un tel contexte. Et quelque part, on a envie de dire : a-t-il le choix ? Les Bulls ont-ils le choix ? Avec autant d’absents, il faut que les vétérans retroussent leurs manches et augmentent leur niveau de jeu. En espérant évidemment qu’aucun autre joueur ne va être déclaré nouveau membre du protocole Covid, on surveillera de près la situation des Bulls et le niveau de performance des grands attendus dans le cinq majeur.

Zach LaVine et Troy Brown Jr sur le côté ? Les Bulls sont clairement en train de morfler. Toute la question est, en fait, de savoir si la NBA ne va pas intervenir dans les jours à venir. Car à ce rythme, sauf signatures spontanées à droite à gauche, la franchise de Chicago n’aura tout simplement pas assez de joueurs pour évoluer dans la Ligue.

Source : ESPN / Chicago Tribune