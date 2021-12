Jerami Grant absent indéfiniment : rupture des ligaments au pouce, pour info on rappelle que Detroit est sur 11 défaites de suite

En ce moment, on ne va pas se mentir, toute bonne nouvelle est à prendre pour des Pistons qui n’ont pas gagné le moindre match sur les 11 derniers joués. Pas sûr que ça s’arrange avec les nouvelles de ce weekend : Jerami Grant ne rejouera probablement pas avant 2022 suite à une grosse blessure au pouce.

C’est ça qui est difficile, avec les mauvaises passes. T’as l’impression que tout devient négatif.

Les fans de Detroit sont actuellement dans un drôle de pétrin, quand on voit leur situation présente. Actuellement propriétaires d’une série de 11 défaites consécutives, les potes de Killian Hayes doivent déjà faire avec des fins de matchs généralement à chier, un coach qui galère à trouver ses repères avec ses jeunes, et désormais un leader au scoring qui doit s’absenter. Présent pourtant ce weekend à New Orleans pour le match des Pistons en Louisiane, Jerami Grant s’est blessé à la main droite et on attendait les analyses protocolaires du staff médical afin de connaître l’étendue des dégâts. Malheureusement, on peut dire qu’on a pas été déçus… Ce sont James L Edwards et Shams Charania de The Athletic qui ont informé la planète basket que Jerami Grant était victime d’une rupture des ligaments au pouce droit, et que son absence serait à durée indéterminée. Le genre de terme qu’on aime pas lire, car généralement on sait ce que ça veut dire en coulisses. Les gars, on va déjà devoir passer par la table d’opération, on espère que tout va bien se dérouler, et on va avoir une estimation de la durée d’absence une fois le patient analysé. Comme Michael Porter Jr et son dos il y a quelques semaines, il va falloir revenir dans quelques jours pour en savoir plus, puisqu’il y aura certainement un coup de bistouri sur la mimine de Jerami dans la semaine à venir. On va donc dire patience et doigts croisés (sauf le pouce) pour que tout se passe bien.

On a quand même été fouiller sur les internets comme disent les jeunes, et on a récupéré quelques exemples de joueurs qui ont subi ce type de blessure. Marcus Smart, par exemple, avait dû s’absenter des Celtics en 2018 car il s’était lui aussi tapé une rupture des ligaments au pouce. Bien évidemment, on a pas la même blessure pour tout le monde, ni les mêmes types de ligaments. Ceci étant dit, il avait fallu 5 à 6 semaines pour que Marcus retrouve les terrains, blessé en milieu du mois de mars il était revenu en plein tour de Playoffs face aux Bucks afin d’aider les siens à éliminer Milwaukee. On peut donc imaginer que Jerami Grant pourra avoir entre 6 et 8 semaines d’absence de base, sachant qu’il n’y a pas la même urgence dans les deux dossiers. Smart jouait pour des Celtics compétitifs et cherchant à aller loin en Playoffs, Grant joue pour des Pistons qui essayent de jouer au basket pour commencer. Plus sérieusement, le management de Detroit a le temps, car ce n’est pas comme si c’était la Draft plutôt que le Top 8 de l’Est qui était visé. On parle tout de même de plus de 20 points de moyenne à remplacer, dans une équipe qui doit déjà trouver des bases autour de son prometteur back-court. En effet, Killian Hayes et Cade Cunningham trouvent des automatismes en ce moment et vont devoir augmenter leurs responsabilités, sans parler des copains qui jouent autour. En poste pour poste, il faudra voir si son éminence Dwane Casey voudra intégrer du Hamidou Diallo ou Josh Jackson sur des lineups plus petits, ou si Trey Lyles viendra apporter un peu de polyvalence en toute discrétion dans le cinq majeur. Les options sont variées, bon on est clairement pas sur du cinq étoiles mais il y a de quoi travailler.

Si on est évidemment les premiers à détester les blessures et à souhaiter à Jerami Grant un bon retour, ce serait mentir que de ne pas avouer une part d’excitation dans la perspective de nouvelles répartitions des responsabilités offensives à Detroit. En effet, malgré les beaux progrès de Grant depuis son arrivée de Denver, il semblerait que l’avenir des Pistons soit entre les mains de Cade plutôt que dans celles de Jerami. Et, par conséquent, avoir un joueur expérimenté qui prend autant de place et de munitions au quotidien, ce n’est pas idéal. Peut-être qu’en cette absence, Cunningham et certains autres jeunes membres de l’équipe vont retrousser leurs manches et saisir l’opportunité présentée. En tout cas, la scène est libérée et il y a des rôles à s’approprier.

L’année 2021 est déjà terminée d’un point de vue basket, pour Jerami Grant. En lui souhaitant un bon retour sur les parquets vers fin-janvier (on imagine), il sera intéressant de suivre les Pistons pour deux grandes raisons prochainement : voir ce que donne le back-court Hayes-Cunningham dans ce contexte, et voir si Detroit peut à nouveau remporter des matchs de basketball.

