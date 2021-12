NBA Top 10 du jour : Austin Reaves et Devonte’ Graham au sommet, pas de doute c’était bien un Mercredi Panzani

Comme tous les matins, le Top 10 est là pour accompagner les résumés de la nuit. Parfait pour tenir une longue journée. Les héros du jour ? Ils se nomment… Austin Reaves et Devonte’ Graham.

On commence avec Tre Mann qui se croit sur le playground du coin.

LeBron, logo, splash !

Les Cavaliers régalent, avec un Ricky Rubio en mode Showtime !

Kyle Kuzma a cru qu’il pouvait bâcher Harrison Barnes. Il s’est trompé.

Jae’Sean Tate a cru qu’il pouvait grimper sur Jarrett Allen. Il s’est trompé aussi.

Décidément, Tre Mann était chaud cette nuit. Demandez donc à Garrett Temple.

On ne pensait pas qu’un Thunder – Pelicans allait offrir autant de spectacle. Brandon Ingram, poster boy !

Pendant ce temps, Isaac Okoro est monté comme une fusée sur toute l’équipe de Houston.

Austin Reaves, new Lakers legend.

1,4 seconde à jouer, 110-110 entre le Thunder et les Pelicans, et le reste fait partie de l’histoire.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 et on vous laisse avec les images, c’est juste en-dessous. Nous ? On se donne rendez-vous demain matin avec un nouveau concentré de fun à déguster en famille.