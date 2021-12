Résumé NBA (scores, stats, highlights) : huitième victoire consécutive pour le Jazz de Kareem-Abdul Gobert

Grande noche ! C’est du flamand, ou de l’Espagnol, enfin on s’en fout. L’important est de vous faire comprendre à quel point les dix dernières heures furent remplies de petites coquetteries outre-Atlantique, avec des Cavaliers tout feu tout flamme, une fin de match passée à la postérité, un Alex Caruso 3.0 salvateur des Lakers et une bonne baguette au fromage sur Hollywood Boulevard.

# Les résultats de la nuit

Magic – Hawks : 99-111

Sixers – Heat : 96-101

Cavaliers – Rockets : 124-89

Mavericks – Lakers : 104-107

Bucks – Pacers : 114-99

Thunder – Pelicans : 110-113

Spurs – Hornets : 115-131

Nuggets – Timberwolves : 107-124

Jazz – Clippers : 124-103

Blazers – Grizzlies : 103-113

Kings – Wizards : 119-105

# Ce qu’il faut retenir

Les Hawks se sont imposés face au Magic, logique voulue respectée par l’axe Trae Young (28/4/4) – John Collins (21/10/2)

7 points, 2 rebonds, 1 assist et 1 interception en 20 minutes de jeu pour notre Timothée Luwawu-Cabarrot national

Le Heat de… Gabe Vincent (26 points à 7/12 de loin) a fait plier Philly

Pas de Bam Adebayo, pas de Jimmy Butler, pas de Markieff Morris ni de Caleb Martin, mais un cœur gros comme ça

Cinquième victoire consécutive pour les Cavaliers, et on ne peut plus large face aux Rockets

Isaac Okoro, 20 points à 3/3 du parking, a lâché l’un des posters… de la saison ?

Au terme d’un véritable thriller, les Lakers se sont imposés grâce à Austin Reaves (et un peu Russell Westbrook)

Les Bucks ont roulé sur Indiana grâce notamment à un Jrue Holiday retrouvé : 26 points, 4 rebonds et 14 assists à 67% au tir

Fin de match HISTORIQUE entre les Pelicans et le Thunder

On ne vous spoil pas, le lien du papier est juste ICI, mais – sans mauvaise ironie – c’était fou

Les Hornets d’un Gordon Hayward XXL à 41 pions (en 29 minutes!) ont roulé sur San Antonio

Anthony Edwards a dégusté les Nuggets de Nikola Jokic, c’est la première fois que le Serbe laisse libre accès à son bucket

10/14 du parking pour le jeune loup, qui devient le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à poser 10 bombinettes sur une seule rencontre

Rudy a mangé de l’Angelinos, quel plaisir : 20 points et 17 rebonds

Une huitième victoire de rang pour le Jazz, qui commence à devenir sérieux

Des Grizzlies disciplinés ont souillé les locaux de Portland : 6/21 au tir pour Dame, ça picote

Belle victoire des Kings sur Washington (6 revers en 7 matchs pour les petits gars de la capitale)

# Quelques images pour égayer votre journée

THE MOST IMPOSSIBLE FINISH TO AN NBA GAME YOU WILL EVER SEE pic.twitter.com/eMV102hMqT — Rob Perez (@WorldWideWob) December 16, 2021

entire Rockets team just bounced off Isaac Okoro like bowling pins pic.twitter.com/vahExabFNR — Rob Perez (@WorldWideWob) December 16, 2021

Anthony Edwards franchise record 10 three-pointers in one game, while trying out some new material. pic.twitter.com/WYvaBxJepO — Rob Perez (@WorldWideWob) December 16, 2021

Gordon Hayward goes off for 41 PTS in just 3 quarters of play as the @hornets win in San Antonio! pic.twitter.com/hl0SPbuiVJ — NBA (@NBA) December 16, 2021

LeBron James … from Fort Worth pic.twitter.com/01u0kAh9jy — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 16, 2021

LeBron James…About to be 37 years old and making this block. 👑 pic.twitter.com/RK0uTbCPbg — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 16, 2021

Wayne Ellington sends us to overtime 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7G0nbOikZQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 16, 2021

AUSTIN REAVES WINS IT AT THE DEATH FOR LA pic.twitter.com/Ph9nZPNR1B — Rob Perez (@WorldWideWob) December 16, 2021

GABE VINCENT FOR THE LEAD!@MiamiHEAT 99@sixers 96 He's up to a career-high 7 threes…39 seconds left on League Pass: https://t.co/QW4aglgruM pic.twitter.com/8oJJsipF15 — NBA (@NBA) December 16, 2021

these passes from Sengun got us like 🤯 pic.twitter.com/KESv3XIDJG — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 16, 2021

Rudy Gobert putback SLAM on ESPN! 😤 pic.twitter.com/KFzeEPkLTq — NBA (@NBA) December 16, 2021

