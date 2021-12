Gordon Hayward a fait la totale aux Spurs : 41 points en 29 minutes à 15/19 au tir, disons qu’il était un peu chaud

Dans un Mercredi Panzani où Austin Reaves a sauvé les Lakers (pas une blague) et où le Thunder et les Pelicans ont livré une fin de match légendaire (pas une blague non plus), Gordon Hayward a lui sorti sa plus grande performance de la saison. Les victimes ? Ils viennent du Texas et sont basés à San Antonio.

Même si les Hornets font partie de ces équipes qui ont fortement été touchées par le COVID récemment, Gordon Hayward a lui évité la case protocole sanitaire. Pendant ce temps, et en bon vétéran qu’il est, Gordon a plutôt mis la vitesse supérieure pour essayer d’aider les siens à traverser cette mauvaise passe sans trop de dégâts. 22,3 points de moyenne sur les trois matchs avant celui de cette nuit à San Antonio, pas mal mais il s’avère que ce n’était en fait qu’un aperçu. Parce que oui, sur le parquet des Spurs cette nuit, Hayward a carrément explosé. Checkez un peu ses chiffres : 41 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 15/19 au tir, 5/6 du parking, 6/6 aux lancers-francs, le tout en seulement… 29 minutes. En TTFL, ça fait 69 pions et best pick. Bref, le mec avait plutôt la main chaude, portant ainsi les Hornets vers une win bien tranquille 131-115 malgré l’absence de LaMelo Ball. Sous l’impulsion de l’ancien Celtic, les Frelons ont pris les commandes dès le premier quart (27-13 puis 46-31 après 12 minutes) pour ne jamais les lâcher. Au contraire, Gordon et ses copains en ont remis une couche au retour des vestiaires pour creuser encore plus l’écart. 110-82 après trois quart-temps, merci de circuler il n’y a plus rien à voir. Depuis le banc, Hayward a tranquillement pu savourer sa perf et le magnifique garbage time du quatrième quart.

« Il est spécial. Quand il est agressif comme ça, quand il joue avec cet esprit intrépide, il est un joueur différent. De bien des façons, il permet de nous lancer. Je suis vraiment fier de lui. Je suis heureux pour lui. » – Le coach James Borrego sur Gordon Hayward

41 points, c’est seulement trois unités en dessous de son record en carrière, qu’il a d’ailleurs établi sous le maillot des Hornets y’a pas très longtemps. C’était le 6 janvier 2021 sur le parquet d’Atlanta, avec 44 pions dans son huitième match sous les couleurs de sa nouvelle équipe de Charlotte. Gordon était très bien parti pour faire mieux cette nuit, voire même pour atteindre la barre des 50, mais les priorités sont ailleurs aujourd’hui en Caroline du Nord. Plombés par le protocole COVID, les Frelons restaient sur six défaites en huit matchs avant la rencontre à San Antonio et chaque minute de repos gagnée est importante pour bien relancer la machine une fois que tout le monde sera de retour, surtout qu’Hayward restait sur trois rencontres à plus de 40 minutes de jeu. Désormais, il manque encore LaMelo Ball et Ish Smith, tous les deux sortis du protocole sanitaire mais envoyés en G League pour retrouver le rythme.

Gordon Hayward a cartonné cette nuit à San Antonio et les Hornets avaient bien besoin de ça pour repartir de l’avant. Avec le prochain retour de LaMelo, les Frelons devraient pouvoir piquer à nouveau plus régulièrement, surtout si Gordon garde la main chaude.