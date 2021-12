Austin Reaves couche les gosses à Dallas : troisième victoire consécutive pour les Lakers, que celle-ci fut épique

Une fois n’est pas coutume, ce Mercredi Panzani est complètement dingo. Au terme d’un véritable thriller dans les rues de Dallas, Austin Reaves a finalement porté le coup de grâce à des Mavericks bien trop obnubilés par les présences de LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis. À trop surveiller le loup, l’on en fait tomber sa tarte. On débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Partagés. Partagés par l’envie de dire que c’était une rencontre agréable à zieuter, de par un scénario pensé par les meilleurs en la matière, mais l’incompréhension subsiste. La plupart des séquences offensives des Lakers sont toujours montées avec le boule et sans cette issue rocambolesque, elles auraient encore eu leur place dans les bêtisiers du Nouvel An. Fin paradoxe, c’est d’ailleurs cette façon primitive de jouer qui a offert la victoire aux Angelinos. Si l’on devait imager la définition d’une équipe qui repose essentiellement sur ses individualités, une photo des Lakers suffirait amplement. Mais parfois, lorsque vous tendez le bâton pour vous faire battre, celui qui veut empoigner son autre extrémité trébuche et termine empalé dessus. L’image est un peu crado, mais à trop vouloir défendre les individualités de Los Angeles, les Mavericks en ont zappé que le danger pouvait venir de n’importe où. Dans les dernières minutes de la partie, avant la prolongation, l’on a assisté à l’exemple type de ce qui se fait de moins bien sur Hollywood Boulevard : LeBron monte le cuir pour call the game, LeBron demande aux potes de s’écarter, mais LeBron fracasse le plexiglass et fait mine de rien (x2). De l’autre côté du parquet, Kristaps Porzingis – alors dans une soirée couci-couça avec 23 points et 12 rebonds à 8/23 au tir – plante un mi-distance ô combien important et porte l’avance de Dallas à trois unités. Il reste 50 secondes aux Lakers pour revenir, 50 secondes qu’ils utiliseront n’importe comment et sans jamais chercher à dérouler un système. Mais sur une ultime offensive, LeBron envoie une énième caisse contre l’arceau et par chance, Kristaps Porzingis et Maxi Kleber se disputent le rebond entre eux. Ça rappelle les bons matchs du dimanche avec tout le banc qui beugle : « oh, vous êtes ensembles les mecs ! ». Le cuir glisse ainsi des quatre mains texanes et parvient à celles de Wayne Ellington, désormais posé dans le corner : feinte, Tim ah bah ouai Jr. saute, c’est dedans. La solution est venue d’un gars de l’ombre.

Wayne Ellington FOR THE TIE!!@Lakers 93@dallasmavs 93 2.0 to play on ESPN pic.twitter.com/e86UDYpzNs — NBA (@NBA) December 16, 2021

Même s’il a baissé d’un – ou deux – ton depuis son incroyable début d’exercice, Jalen Brunson a des jambes de fuego en ce Mercredi Panzani et claque 25 points, 3 rebonds et 9 assists à… 61% au tir. Mais peu à peu, les Lakers prennent la main et foutent quelques unités d’avance dans le cabas, puis Dallas revient, jusqu’à ce que Russell Westbrook ne mette finalement les Mavericks dos au mur. Collé par Maxi Kleber, le marsupiot cale un petit step-back dans le corner et score un énorme ventilateur (ouai, tous les mots fonctionnent pour un 3-points) à 24 secondes du terme : 101 à 104 pour les Lakers. Un affront auquel va tranquillement répondre Maxi Kleber avec une énorme planchasse pas annoncée, qui vient remettre les deux équipes ex aequo à quinze secondes d’une nouvelle prolongation. Mais la dernière action des petits gars d’Hollywood Boulevard met enfin en lumière un semblant de cohérence. Hop, LeBron attire deux défenseurs, écarte sur Wayne Ellington qui écarte sur Russell Westbrook, drive du marsupiot et balle dans les mains d’Austin Reaves qui balance depuis le parking… BANG ! Un game winner de folie qui clôt la belle prestation du rookie, ainsi auteur de 15 points, 7 rebonds, 2 assists et 1 interception à 5/6 à 3-points. La solution est encore venue d’un gars de l’ombre, et non-drafté s’il vous plaît.

AUSTIN REAVES FOR THE WIN 🚨 pic.twitter.com/Pf4ZGldcUG — NBA TV (@NBATV) December 16, 2021

Troisième victoire consécutive pour les Lakers qui, même s’ils ne jouent pas un basket-ball séduisant, commencent à s’y retrouver dans leur propre barouf. Les role players ne seront cependant pas toujours là pour réparer la casse des seniors, et ce succès – bien qu’encourageant – ne doit pas camoufler tout le travail à réaliser.