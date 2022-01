Un transfert de Ben Simmons avant la deadline serait peu probable : Daryl Morey ne veut toujours pas bouger, rendez-vous l’été prochain du coup ?

Cela fait des mois que ça dure, et ça pourrait durer encore… des mois. Alors que la situation est toujours au point mort entre Ben Simmons et les Sixers, on se demande si la NBA Trade Deadline ne pourrait pas représenter le bon moment pour mettre fin à tout ça. Mais d’après les dernières infos en provenance de Philadelphie, un transfert avant le 10 février serait peu probable…

Vous aimez la saga Ben Simmons ? On est contents pour vous car y’a de bonnes chances pour qu’elle dure encore un peu. Si l’on en croit l’insider Marc Stein, toujours bien informé, les Sixers de Daryl Morey n’ont toujours pas l’intention de précipiter un transfert pour tenter de se renforcer absolument sur le court terme et ainsi apporter une aide supplémentaire à Joel Embiid, encore auteur d’une campagne calibre MVP mais forcément un peu esseulé pour emmener Philadelphie au sommet de l’Est (bilan de 22 victoires pour 16 défaites aujourd’hui, cinquième place à l’Est). L’objectif prioritaire de Philly ? Convaincre Simmons de revenir dans le groupe une fois la trade deadline passée afin qu’il joue la fin de la saison aux côtés de Jojo et Cie. Ah là là que c’est beau de rêver. Avoue-le Daryl, même toi tu n’y crois pas une seconde. Derrière ça, il faut surtout voir la chose suivante : Morey reste campé sur ses positions, lui qui n’a pas l’intention de se contenter d’une contrepartie inférieure à un joueur calibre All-Star, genre Damian Lillard, Bradley Beal ou encore James Harden. Et au vu de la gueule du marché des transferts aujourd’hui, on comprend pourquoi un transfert paraît finalement assez peu probable. En effet, Daryl Morey ne semble pas pouvoir trouver son bonheur parmi les possibilités actuelles (on parlait de De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton récemment), et il préférait donc attendre jusqu’à l’été 2022, où plusieurs opportunités pourraient éventuellement s’ouvrir.

Cela ne signifie pas autant que les Sixers vont complètement couper les discussions dans les semaines à venir. Toujours selon Marc Stein, la franchise de Philly va continuer à « discuter de potentiels scénarios de transfert » avant la NBA Trade Deadline. Et une rumeur commence à faire un peu de bruit à travers la NBA en ce moment : celle d’un trade de Ben Simmons vers les… Hawks. On sait que le manager général d’Atlanta Travis Schlenk est très frustré par les résultats actuels de son équipe, classée seulement douzième de l’Est (bilan négatif de 17 victoires pour 21 défaites) après avoir pourtant décroché une place en Finales de Conférence il y a quelques mois. Pas du tout ce qui était attendu du côté d’ATL, et ça pourrait bien se traduire par plusieurs mouvements à la deadline. D’après Stein, il faudra vraiment garder un œil sur les Faucons qui – malgré leurs résultats claqués – ont un effectif plutôt deep derrière la star Trae Young. Et qui dit effectif profond dit pas mal de possibilités pour monter un trade. Schlenk l’a dit lui-même : « ce n’était peut-être pas une bonne idée de ramener tout le monde », les Hawks ayant enchaîné les extensions de contrat ces derniers mois pour conserver le maximum de pièces (John Collins, Clint Capela, Kevin Huerter, et évidemment aussi Ice Trae). Le moment est peut-être venu pour le GM d’Atlanta de taper du poing sur la table en lâchant du monde dans le but de récupérer un joueur du calibre de Ben Simmons à travers un trade. Trade qui se ferait probablement à plusieurs équipes sachant que les Sixers ne se contenteront pas de mecs comme Danilo Gallinari et Cam Reddish, récemment cités parmi les transférables à Atlanta.

On va forcément surveiller la rumeur Hawks mais si on devait mettre une pièce, on miserait plus sur un statu-quo. Y’a de bonnes chances pour que Ben Simmons soit encore aux Sixers au 11 février 2022, et que le dossier reprenne ensuite l’été prochain.

Source texte : Marc Stein

Note additionnelle importante : Daryl Morey et Joel Embiid s’entendent extrêmement bien, le prési ne prendrait pas de décision aussi importante sans en avoir discuté avec son franchise player. À l’heure actuelle, c’est wait and see pour avoir un vrai All-Star en échange. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2022