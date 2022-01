Le GM des Hawks Travis Schlenk va bientôt passer à l’action : « Je ne ferais pas bien mon travail si je disais que tout va bien »

Douzième à l’Est, Atlanta est bien loin de son niveau des derniers Playoffs. Travis Schlenk, le General Manager, a fait savoir son mécontentement et il n’hésitera pas à bouger ses pions si nécessaire. Les Hawks sont prévenus !

Qu’arrive-t-il donc aux piou-pious ? Il y a six mois presque jour pour jour, Atlanta tombait les armes à la main contre le futur champion Milwaukee lors des Finales de Conférence. Sitôt le coup de sifflet final, les avis étaient unanimes : malgré leur inexpérience en Playoffs, ces Hawks avaient fait rêver et leur futur s’annonçait tout simplement radieux. Trae Young en leader d’équipe parfait, le lieutenant Collins qui avait pris une nouvelle dimension, les muscles de Clint Capela dans la raquette, sans compter les belles surprises autour (Bogdanovic, Huerter). Tout ça, avec le duo Cam Reddish / DeAndre Hunter qui attendait gentiment à l’infirmerie pour pouvoir apporter sa pierre à l’édifice, sans oublier la pépite Onyeka Okongwu. Un groupe jeune, talentueux, avec une marge de progression encore importante : tous les signaux étaient au vert. Fort logiquement, Travis Schlenk avait opté pour la continuité en prolongeant Collins, l’intérimaire McMillan et en apportant peu de retouches à un collectif qui avait fait ses preuves. Une stratégie qui se comprend mais qui n’a visiblement pas fait ses preuves. Nous revoilà donc en janvier 2022 et Atlanta n’est même pas sur un spot de Play-in ! Une vraie déception pour le GM qui n’a pas caché sa déception à WZGC, une chaîne de radio de Géorgie, ouvrant clairement la porte à des changements (trade ?).

« C’est une pilule difficile à avaler lorsque votre équipe ne joue pas aussi bien que vous le pensez. Peut-être que je devrais baisser mes attentes pour cette équipe. En fin de compte, tout cela retombe sur mes épaules. J’ai assemblé ce groupe et ils ne répondent pas [aux attentes ? ndlr]. Donc, il nous faut analyser ça en profondeur. » « On voit la même chose à chaque match. Encore hier soir [contre les Blazers, ndlr], nous menions jusqu’au quatrième quart-temps et nous n’avons pas su garder cette avantage. Je sais que je me répète mais c’est la même chose tous les soirs. Finalement, tout cela me retombe dessus. Du coup, nous allons analyser ça en profondeur et voir si ce groupe est celui que nous avons vu l’an dernier lors de la seconde partie de saison ou si c’est le groupe que nous voyons cette saison. C’est ce que nous devons déterminer et nous devons faire des ajustements à partir de ça. Évidemment, vous pouvez dire que je suis un peu frustré. »

On l’aura compris, le mood n’est pas top du côté d’Atlanta et Trae Young a lui-même confirmé que les difficultés défensives de l’équipe (26ème defensive rating) étaient particulièrement frustrantes. Venant de lui, c’est plutôt original mais il est vrai que son match XXL a été gâché et les Hawks ont tout d’un gruyère de leur côté du terrain. L’absence d’un joueur comme DeAndre Hunter se fait notamment sentir sur les extérieurs. Les blessés justement, est-ce que ça ne serait pas la principale raison du début de saison poussif des Hawks ? Un scénario que le GM n’écarte pas mais Schlenk veut gagner et il n’a pas le temps d’attendre des nouvelles de l’infirmerie.

« Bien évidemment, nous aimerions voir tout le monde en forme et sur le terrain mais nous voulons aussi gagner et, actuellement, nous n’y arrivons pas. Je ne ferais pas mon travail si je faisais l’autruche en disant que tout va bien. Je ne pense pas que ce soit faire mon travail. »

Travis Schlenk est donc un homme pressé et il ne souhaite pas voir cette saison partir à la poubelle sans chercher à arranger les choses. On devrait donc voir Atlanta sonder le marché à l’approche de la trade deadline et les vieilles rumeurs vont ressortir du placard. En décembre, Shams Charania de The Athletic avait déjà indiqué que les Hawks avaient ouvert la porte à un possible trade de Cam Reddish. De même, Jake Fisher de Bleacher Report avait laissé entendre que DeAndre Hunter n’était pas intransférable. On ne fera pas de prédictions sur les prochains moves du côté de la Géorgie mais ça risque de bouger si les choses ne changent pas rapidement à la State Farm Arena.

On pensait voir les Hawks surfer sur la belle campagne de Playoffs 2021 pour nous sortir une très belle saison et c’est loin d’être le cas pour le moment. Travis Schlenk a tranché : il faut agir et ça va sans doute passer par un ou des trades dans les prochaines semaines. Les insiders peuvent déjà s’échauffer les doigts.

Source texte : The Athletic / Bleacher Report / WZGC