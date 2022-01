La NBA G League démarre sa “vraie” saison ce soir : les Français, les gros noms, le fonctionnement, on vous présente la p’tite sœur !

Elle devait initialement commencer le 27 décembre dernier mais le COVID possédait d’autres plans. Finalement, la saison régulière de G League débute ce mercredi 5 janvier et pour l’occasion, rien de mieux qu’un petit rappel concernant son fonctionnement ainsi que les Frenchies et les grands noms qui y participeront.

Après la Showcase Cup qui a connu son dénouement du côté de Las Vegas juste avant Noël, la G League remet les compteurs à zéro en 2022 pour le début de sa saison régulière. Au programme, 36 matchs pour chaque équipe d’ici au début du mois d’avril, avec bien évidemment des Playoffs pour départager les top teams. Les six meilleures équipes de chaque conférence s’inviteront à la fête pour tenter de terminer au sommet. Pour rappel, la G League est composée de 30 équipes au total mais deux d’entre elles – à savoir les deux qui ne sont pas pas affiliées à des franchises NBA – ne participeront pas à la saison régulière : les Capitanes de Mexico City d’abord, qui ont rejoint la G League cette année pour devenir la première équipe non basée en Amérique du Nord à intégrer l’univers NBA (avec le COVID, ils étaient cependant basés à Fort Worth lors de la Showcase Cup et ont joué l’ensemble de leurs matchs en déplacement). Le G League Ignite, qui correspond en gros à un centre de formation pour prospects prometteurs, ne participera pas non plus à la saison régulière et fera plutôt un « Ignite Tour » à la place.

Les Français en lice

Si vous avez besoin d’une motivation supplémentaire pour jeter un œil à la G League cette année, sachez que quelques Frenchies seront de la partie. C’est le cas notamment de Joël Ayayi, en two-way contract avec les Washington Wizards depuis mi-octobre. Petr Cornelie est dans une situation similaire avec les Denver Nuggets, tout comme Yves Pons avec Memphis (qui vient d’ailleurs de signer Killian Tillie). Ces trois-là ont eu droit à quelques rares minutes sur les parquets NBA ces derniers jours, mais devraient s’amuser bien plus dans la ligue mineure.

Joel Ayayi (Capital City Go-Go, two-way contract)

Petr Cornelie (Grand Rapids Gold, two-way contract)

Yves Pons (Memphis Hustle, two-way contract)

PS : Oliver Sarr et Jaylen Hoard ont signé un contrat de dix jours avec le Oklahoma City Thunder fin décembre. Avec l’aide également de Théo Maledon (huit matchs de G League cette saison), ils ont participé à la formidable épopée (non) du Oklahoma City Blue lors de la Showcase Cup.

Quelques « gros » noms à surveiller

Que serait la G League sans ses plus grandes « stars » ? Antetokounmpo, Wade, Ball, Ingram, franchement c’est du lourd. Seul petit détail, on ne parle par de Giannis, Dwyane, LaMelo, Lonzo ou encore Brandon. Mais peu importe, on gardera quand même un œil sur eux, ainsi que sur le revenant Kenneth Faried et la légende Tacko Fall, capable de tout détruire sur son passage quand les Cavs décident de le laisser jouer en G League. Voici quelques « gros » noms qu’on peut retrouver dans les rosters de G League à l’instant T, tandis que d’autres – comme le GOAT Lance Stephenson – sont revenus à l’étage supérieur pour aider des équipes en manque de personnel à cause notamment du COVID.

Harry Giles III (Agua Caliente Clippers)

Carsen Edwards (Salt Lake City Stars)

Zaire Wade (Salt Lake City Stars)

Tacko Fall (Cleveland Charge, two-way contract)

Kenneth Faried (Grand Rapids Gold)

Alex Antetokounmpo (Raptors 905)

LiAngelo Ball (Greensboro Swarm)

Andre Ingram (South Bay Lakers)

Neemias Queta (Stockton Kings, two-way contract)

Si la NBA ne vous suffit plus, la G League est là pour vous apporter une dose de basket supplémentaire dès ce soir, avec cinq matchs au programme pour commencer la saison régulière. Parce que du basket, on n’en a jamais assez.

