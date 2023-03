L’info vous a peut-être échappée… et c’est normal, car en France toute personne à peu près normalement constituée se cogne pas mal de la G League et on ne vous en veut pas du tout pour ça. Le bracket de G League est tombé, la guerre pour le titre va être terrible, ou pas.

La NBA G League, si vous l’ignoriez, c’est donc le laboratoire de la NBA, ou l’arrière-boutique, appelez ce championnat comme vous le voulez. Une ligue gérée par la NBA dans laquelle chaque franchise ou presque de la Grande Ligue possède son équipe affiliée. On y suit d’ailleurs quotidiennement les perfs de quelques Français (Sekou Doumbouya, Joel Ayayi, Adam Mokoka, Sidy Cissoko et les NBAers Moussa Diabate, Théo Maledon, Ousmane Dieng et Olivier Sarr) et c’est de cette fameuse G League que peuvent parfois émerger des têtes plus ou moins connues comme Mac McClung cette saison.

Cette saison ? Douze équipes restent donc en lice pour le titre d’une vie (non), et chez les Français seul… Sekou Doumbouya est encore en lice, un bien grand mot tant il joue peu avec les Blue Coats du Delaware, franchise affiliée aux Sixers.

Les Blue Coats qui restent d’ailleurs sur deux défaites de suite en Finales et qui feront cette saison encore office de contenders sérieux, en compagnie également du Hustle de Memphis, des Kings de Stockton et des Nets de Long Island, les trois autres têtes de série dispensées de premier tour. Bon à savoir (toujours pas), chaque série se joue sur un match sec, sauf la finale qui se jouera au meilleur des trois matchs. Alors faites vos jeux, ça commence le 30 mars et, au pire faites comme nous, faites semblant d’être au courant de tout.