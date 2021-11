« La G League pour les nuls » : fonctionnement, équipes, nouveautés, par ici le guide pour la nouvelle saison qui commence ce vendredi

Comment fonctionne la G League ? Les coulisses de la petite sœur de la NBA paraissent parfois bien complexes. Showcase Cup, saison régulière, Playoffs, équipes affiliées… on peut s’y perdre rapidement. Allez, rendez-vous amphi Andre Ingram pour un petit récapitulatif.

On le rappelle, le meilleur joueur de l’histoire a signé en G League cette saison, bien sûr il s’agit de Lance Stephenson. Pour ne rien rater de ses aventures, il faut donc bien comprendre le fonctionnement de la G League. C’est simple, c’est l’endroit où chaque année des mecs jouent le couteau entre les dents pour tenter d’attirer les sirènes de la NBA. Balancer des highlights et être solide pour être appelé par une franchise, c’est donc le but. Alex Caruso ou Fred VanVleet sont des exemples, les deux ont fait leurs gammes à l’étage inférieur avant de venir choper une bague en NBA. Pour cette saison 2021-22, 30 équipes sont sur la ligne de départ. 28 sont affiliées à une franchise NBA, les deux restantes : le G League Ignite qui réunit des jeunes talents ayant snobé l’université et les Capitanes de Mexico City. Tout ce beau monde va donc s’affronter dans un premier tournoi allant du 5 novembre au 22 décembre, c’est la Showcase Cup. Le fonctionnement est simple, quatre groupes régionaux (Nord, Sud, Est, Ouest) et 12 matchs à jouer pour chacune des équipes. Les 8 meilleures (à savoir le premier de chaque groupe puis les quatre meilleures équipes de la ligue au bilan) seront ensuite qualifiées pour le tournoi éliminatoire (à élimination directe) qui se déroulera du 19 au 22 décembre : le NBA G League Winter Showcase.

season tip-off is tomorrow night! what squad are you rocking with this year? 🤔#TheWorldsMostG pic.twitter.com/NWSsCItVlm — NBA G League (@nbagleague) November 4, 2021

Tout le monde suit ? Alors on continue. Après ce tournoi, la G League va remettre les compteurs à zéro pour le début de la saison régulière. On sera alors le 27 décembre, il reste encore de la bûche qui en veut ? Les joueurs retrouveront les parquets pour 36 matchs. Au terme de ces matchs, les six meilleures équipes de chaque conférence obtiendront un billet pour les Playoffs de G League. L’explication finale se déroulera au mois d’avril 2022, c’est à ce moment-là que Lance Stephenson prendra son envol pour mener son équipe au Graal. Attention, deux équipes ne participeront pas à la saison régulière, les minots du G League Ignite et les Capitanes de Mexico City. Ces derniers sont d’ailleurs une nouveauté dans le paysage. L’intégration n’est pas idéale puisqu’en raison de la crise sanitaire, les basketteurs préférés de Dédé Gignac ne joueront aucun match à domicile. Les Capitanes seront cette année basés du côté du Texas à Fort Worth. Une ville où ils s’entraîneront uniquement. Jouer tous ses matchs à l’extérieur, il y a mieux pour une première année en G League. Pas de match à Mexico donc et il faudra attendre encore un peu pour voir la chaude ambiance du complexe Juan de la Barrera. La franchise de Mexico City va goûter au basket US durant les 12 matchs de la Showcase Cup avant de peaufiner sa structure. En intégrant Mexico City à la G League, la NBA ouvre les portes d’un marché qui pourrait rapporter gros vu la passion des Mexicains pour le sport en général. Affaire à suivre, en attendant place au jeu.

Fonctionnement, nouvelle équipe, Winter Showcase Cup… La G League repart pour une saison 2021-22 bien chargée. Reste à voir qui va terrasser ses adversaires pour ramener la coupe à la maison, nous on a déjà notre cheval de course préféré.



Source Texte : NBA G-League, ESPN, NBA.