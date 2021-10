Lance Stephenson, Nik Stauskas et Petr Cornelie réunis en G League au Grand Rapids Gold : pas de doute, on tient notre nouvelle équipe préférée

Le Grand Rapids Gold, l’équipe affiliée aux Denver Nuggets, a ramené du beau monde cette année. Du vétéran, de la coqueluche, du Frenchie… Il y a tout pour être heureux en G League. Zoom sur ce roster de zinzins dont tout le monde va vite tomber amoureux.

Il y a des histoires qui sont faites pour rebondir, il existe forcément un écrivain qui a dû pondre ça un jour, on vous laisse chercher. Celle de Lance Stephenson et la NBA pourrait bien en faire partie. Le pitre le plus célèbre de l’Indiana vient d’être drafté par l’équipe de G League affiliée aux Nuggets. Comme par hasard, Born Ready a été sélectionné en treizième position, ça commence à faire beaucoup de signes. La NBA s’en est séparée, le fantasque MVP arrière vient donc tenter sa chance avec sa petite sœur en gardant en tête la Grande Ligue. Le but ? Traumatiser ses petits camarades et ses adversaires pour séduire une franchise de l’étage supérieur. On verrait alors Lance mener sa franchise au titre avec des Playoffs guitarisés, 16-0, la bague à la manita et le trophée de MVP des Finales. Souvent c’est à ce moment-là que le réveil sonne et qu’on se réveille en sursaut et en retard. Bref. Avant de voir la prophétie se réaliser, Lance va devoir partager la gonfle – ça va pas être facile – avec d’autres coéquipiers intéressants. Le premier : Sauce Castillo, ou Nik Stauskas pour les moins percutants. L’ancien shooteur des Kings convoite lui aussi un retour en NBA. Les fans qui ont eu la chance de le voir jouer (ou pas) se rappellent d’un joueur pouvant tirer de loin. En 335 matchs NBA, le petit Nik a balancé à 35% du parking. Autre ancien NBAer, Tarik Black. Celui qui ravageait les raquettes adverses avec Roy Hibbert (non) sous la tunique des Lakers en 2015 est aussi présent dans le roster du Grand Rapids Gold. Steve Jbara, le président de l’équipe, s’est exprimé sur l’apport de ces joueurs (via le site de l’équipe):

« Le nombre de minutes NBA de ce roster est exceptionnel. C’est une équipe de haut niveau. Nous sommes ravis des perspectives de cette équipe pour l’année à venir et nous avons hâte de la voir entrer sur le terrain. »

Tous les matins, Petr Cornelie apportera les croissants à tout ce beau monde. Le Français, qui possède un contrat two-way avec les Nuggets, sera à la disposition du meilleur groupe de G League. Forcément, quand Lance Stephenson est dans les parages ça sent le soufre. Pour encadrer la tête brûlée préférée de LeBron, les dirigeants ont filé les clefs du bus à un ancien Champion NBA, Jason Terry. L’ancien guard des Mavs va donc avoir l’honneur de coacher et d’essayer de calmer le guitariste et ses potes. Maintenant que le Grand Rapids Gold est aussi votre équipe favorite, on a plus qu’à attendre le 11 novembre prochain pour le premier match face aux Sioux Falls Skyforce.

Lance Stephenson est de retour pour jouer des mauvais tours à ses adversaires mais aussi à ses coéquipiers. Il brillera d’abord en G League dans le Colorado, accompagné par Sauce Castillo, Petr Cornelie et Nikola Jokic, non on déconne, mais imagine quand même…

Source texte : Grand Rapids Gold