La G League a fait sa Draft et Gerard Tarin jouera pour les Grizzlies : tiens, encore une info candidate pour le trophée de news de l’année

On aurait pu passer complètement à côté de cette info, mais la G League organisait bel et bien sa Draft hier soir et quelques têtes connues ont sorti la tête du bocal. Quelques têtes connues, une majorité de joueurs dont le but ultime reste de se faire un nom pour rejoindre la NBA, et en parlant de noms on a encore recraché le café à une heure impossible en déroulant les picks. Allez, on débriefe, enfin façon de parler.

Comme si parler en pleine nuit de vidéos de gorilles qui se tabassent ne suffisait pas, on a donc décidé en regardant les matchs de la nuit de se lancer dans une opération terrible et fragile pour le cœur et la santé mentale : analyser en profondeur (pas du tout) la Draft 2022 de la G League. Spoiler, cet article sera composé de 5% d’analyse et de 95% de bashing gratos, et bon courage pour trouver les 5%.

Finissons-en pour commencer (quel drôle de début de phrase) avec les deux noms attendus lors de cette Draft : Lance Stephenson et LiAngelo Ball. L’homme qui murmurait en son temps à l’oreille de LeBron nous gratifiera cette saison de ses exploits du côté des Gold de Grand Rapids, franchise affiliée aux Denver Nuggets, alors que le frère de ses frères et fils de son père évoluera pour sa part avec le Swarm de Greensboro, sous la surveillance très sérieuse (pas du tout) du board des Hornets. On peut également noter les sélections de ces messieurs Zaire Wade dans l’Utah ou Brandon Knight à la Skyforce de Sioux Falls, alors que le podium de cette Draft se compose des futurs Hall Of Famers Shamorie Ponds, Tyler Hagedorn et gabe York, tiercé dont on imagine que les GM des Sixers, des Hawks et des Pacers ont du les choisir après une intense partie de Chifumi. Bref, un joyeux concentré de joueurs en quête de gloire mais, surtout, quelques lignes qui ont retenu notre attention. Les vannes sont infinies et si c’est probablement la marque des pauvres de se moquer gratuitement du nom d’un joueur, sachez que l’on vit actuellement à l’étage -8 sous le seuil de pauvreté. C’est donc ainsi que nous avons découvert Gerard Tarin, qui nous fait d’ailleurs nous demander ce que devient le fameux DJ Carton, une découverte qui nous a poussé à en savoir plus sur ce crack, enfin juste ce qu’il faut. Allez, recherche Google.

Gerard Tarin est donc un joueur originaire de Floride et qui va sur ses 25 ans. Après avoir quitté la NCAA en 2018 suite à deux saisons avec les Sharks de Nova Southeastern aux côtés du héros local – on n’en sait rien – Felipe Souza, Gege a notamment arpenté les parquets bulgares, pas du tout à la recherche de ses origines donc, avant de revenir en ce mois d’octobre par la grande porte rouillée de la G League pour se faire un nom du côté du Hustle de Memphis aux côtés notamment de Karim Mane, aperçu pour sa part en NBA la saison passée avec le Magic. Fin de l’analyse, on vous avait prévenu, et on vous pose plutôt l’intégralité de cette Draft, en attendant l’interrogation écrite demain matin pour savoir si vous avez retenu ou non le CV de Pedro Bradshaw et Ian DuBose.

Premier tour

1. Delaware (From South Bay): Shamorie Ponds

2. College Park: Tyler Hagedorn

3. Fort Wayne: Gabe York

4. Westchester: Justin Turner

5. Agua Caliente (From Stockton): Nate Darling

6. Sioux Falls (From Grand Rapids): Brandon Knight

7. Texas (From Raptors905): Eddie Stansberry

8. Motor City: Jaylen Johnson

9. Iowa (From Wisconsin): Michael Gbinije

10. Salt Lake City: Zaire Wade

11. Texas (From Austin): Loudon Love

12. Santa Cruz (From Memphis): Alan Griffin

13. Grand Rapids (From Sioux Falls): Lance Stephenson

14. Greensboro (From Delaware via WES): LiAngelo Ball

15. Lakeland (From Texas via AUS): TJ Haws

16. Cleveland: BJ Taylor

17. Windy City (From Lakeland): Scottie Lindsey

18. Maine: Isaiah Ross

19. Iowa (From Birmingham): Ruot Monyyong

20. Lakeland (From Long Island): Marlon Stewart

21. Stockton (From Agua Caliente): Joe Young

22. Iowa: Samir Doughty

23. Greensboro (From Santa Cruz via SBL): Chudier Bile

24. Capital City: Rodney Pryor

25. Windy City: Tim Bond

26. Greensboro: Tyree White

27. Cleveland (From OKL via RGV): Montell McRae

28. RGV: Cullen Russo

Deuxième tour

1. Memphis (From South Bay): Karim Mane

2. College Park: Kalob Ledoux

3. Memphis (From Fort Wayne): Gerard Tarin

4. Delaware (From Westchester): Barra Njie

5. Raptors 905 (From Stockton via CTN and RGV): Tahj Eaddy

6. Grand Rapids: Trevon Duval

7. Lakeland (From Raptors905): Gary Chivichyan

8. Motor City: Ryan Daly

9. Wisconsin: Keaton Wallace

10. Salt Lake City (via Stockton): Pedro Bradshaw

11. Austin: Alexis Wangmene

12. Fort Wayne (From Memphis): Ian DuBose

13. Sioux Falls: Mike Smith

14. Lakeland (From Delaware): Jaire Grayer

15. Raptors905 (From Texas): Blake Francis

16. Cleveland: Jack Pagenkopf

17. Lakeland: Devonte Patterson

18. Fort Wayne (From Maine via LAK): Jordan Allen

19. Birmingham: Devearl Ramsey

20. Long Island: Chris Walker

21. RGV (From Agua Caliente): Eric Demers

22. Birmingham (From Iowa): Derrick Griffin

23. Santa Cruz: Ja’Quan Lyle

24. Capital City: Jachai Taylor

25. Westchester (From Windy City): Lydell Elmore

26. Greensboro: Ikenna Ndugba

27. Oklahoma City: Tevin King

28. Agua Caliente (From RGV): Kammeon Holsey

Troisième tour

1. South Bay: Elijah Cain

2. College Park: Landon Taliaferro

3. Fort Wayne: Will Vorhees

4. Westchester: Asante Gist

5. Stockton: Princepal Singh

6. Grand Rapids: Trevor John

7. Raptors905: Tristan Jarrett

8. Motor City: Devon Baulkman

9. Wisconsin: Jaylen Bland

10. Salt Lake City: JC Show

11. Austin: No Selection

12. Memphis: No Selection

13. Sioux Falls: Joel Ntambwe

14. Delaware: No Selection

15. Texas: Lamonte Bearden

16. Stockton (From Cleveland): No Selection

17. Delaware (From Lakeland): No Selection

18. Maine: Lindsey Drew

19. Iowa (From Birmingham): Artur Labinowicz

20. Long Island: Jaylen Fisher

21. Agua Caliente: Randy Onwuasor

22. Iowa: Seth Allen

23. Santa Cruz: Jovan Mooring

24. Capital City: Jermaine Haley

25. Windy City: Kerwin Roach

26. Greensboro: Isaiah Blackmon

27. Oklahoma City: Marlon Taylor

28. RGV: Jimond Ivey

On aura donc un Gerard Tarin cette saison en G League, pas aussi iconique que notre Gérard à nous mais un nom qui mérite de suivre un minimum son actu. Et quand un article de basket nous permet de mettre en couverture le meilleur acteur français depuis cent ans, on n’allait certainement pas se priver.