Les Nuggets font aussi le show en G League : Petr Cornelie en mode Bill Russell, Lance Stephenson bouillant, et vive la Ligue 2

La G League a commencé depuis quelques jours mais l’équipe la plus swag du championnat n’avait toujours pas foulé les parquets. On parle évidemment des Grand Rapids Gold et de son casting de rêve (Lance Stephenson, Petr Cornelie, Nik Stauskas), et tous étaient en tenue cette nuit pour la première de la B des Nuggets. Allez, on balance le récit de cette première bataille déjà épique !

La nuit dernière les fans NBA avaient les yeux rivés sur Clippers – Miami ou Jazz – Pacers mais les vrais amateurs, les puristes, étaient pour leur part obnubilés par les premiers pas d’une Dream Team pas comme les autres : les Grand Rapids Gold. En effet, l’équipe de G League des Nuggets est l’attraction de ce début de saison, tout simplement parce qu’elle possède en ses rangs l’icône d’une génération, le guitariste préféré de Francis Cabrel : Lance Stephenson. Ajoutez à ça du Nik Stauskas et l’accent français de Petr Cornelie et vous obtenez donc potentiellement l’équipe parfaite pour jouer en CFA. Pour leur première rencontre, les hommes de… Jason Terry se déplaçaient chez les Sioux Falls Skyforce, une équipe qui comptait déjà deux défaites en deux rencontres. C’est d’ailleurs la bête blessée qui commence fort le match dans le sillage de Brandon Knight, oui oui l’ancienne victime de la NBA en personne. Le meneur amène ses coéquipiers sur son dos pour compter jusqu’à 15 pions d’avance. On commence alors à trembler et on se demande si claquer notre salaire sur une victoire des coéquipiers de Born Ready était vraiment une bonne idée. Mais pas de stress, le second acte nous réserve des merveilles.

Lance Stephenson s’est sans doute pris pour Tony Parker dans les vestiaires, le trublion a dû faire trembler les murs et son équipe est revenue pour marcher sur les Sioux. Plus de jeu, plus d’intensité et forcément une avance qui fond comme neige au soleil pour l’équipe affiliée au Heat. Dans le dernier quart-temps le match est serré et c’est à ce moment que Lance Stephenson arrête de jouer aux cowboys et aux indiens pour prendre les choses en main. Deux énormes bombes dans le money time et le futur MVP 2022 met le couvercle sur une victoire 103-99. Finalement, le guitariste termine avec 26 points, 9 rebonds et 1 assist, avec à ses côtés un Sauce Castillo qui score 24 points et Petr Cornelie qui ajoute 18 points et gobe 17 rebonds. Un premier gros match pour le Big Three préféré de ton Big Three préféré, alors qu’après décompte final 1 362 chanceux ont assisté à la première sortie des zinzins du Colorado. Une seule ombre au tableau, malgré nos efforts et le visionnage de l’ensemble des caméras du match : aucun coup de guitare de la part de Lance… Heureusement LR va pouvoir se rattraper au prochain match car c’est simple : même salle, même parquet vieillot, mêmes équipes et on l’espère une issue de nouveau favorable pour notre nouvelle équipe favorite. Rendez-vous donc dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du mat pour la deuxième étape de la prophétie avec cette fois-ci des highlights… de célébrations ?

Lance Stephenson a fait sa rentrée et le bougre a bien réussi sa première à l’étage inférieur : 26 pions, des moves bénis par les Dieux et la victoire. Aujourd’hui c’est vendredi, les Grand Rapids Gold sont invaincus et on vient de recevoir le maillot de Lance, qui dit mieux ?

Source Texte : NBA G-League.