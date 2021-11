Kelly Olynyk out six semaines : on rigole on rigole, mais les Pistons vont devoir compenser l’apport du vétéran

Kelly Olynyk a encore été auteur d’une belle performance lors de la victoire 112-104 des Pistons contre les Rockets, mais il est également sorti au quatrième quart-temps en boitant. Les images étaient peu rassurantes et tout s’est précisé aujourd’hui : Detroit devra se passer de son intérieur pendant six semaines.

Petit coup dur pour les Pistons, étant donné que le Canadien tournait tout de même à 12,5 points et 5,3 rebonds de moyenne en sortie de banc, une performance non-négligeable pour la franchise qui côtoie les bas-fonds de la ligue. L’ancien des Celtics, du Heat et des Rockets souffre d’une blessure aux ligaments du genou, plus précisément d’une entorse au deuxième degré, et il devrait donc manquer un minimum de six semaines de compétition après quoi son état sera réévalué.

Jusque-là, Kelly Olynyk avait joué pratiquement le même nombre de minutes que le pivot titulaire Isaiah Stewart, qui devrait logiquement du coup voir ses minutes augmenter avec cette perte conséquente. Le profil du pivot par défaut permettait entre autres au coach Dwane Casey de l’aligner comme boss de la second unit, mais aussi de l’associer à Isaiah Stewart sur certaines séquences avec ses capacités à shooter de loin (36,7% à 3-points en carrière), qualité essentielle chez les intérieurs modernes. En dehors de sa chevelure d’or, Detroit avait trouvé en Kelly Olynyk un vétéran capable d’apporter son expérience dans le jeune vestiaire d’une franchise en reconstruction, et le dilemme du head-coach sera dès à présent de définir qui de ses options de remplacement se glissera le mieux dans un nouveau rôle. Le rookie Luka Garza, qui est actuellement affecté à l’équipe de G League des Pistons, les Motor City Cruise, et l’une opportunité alors de voir un jeune qui s’est montré assez intéressant pendant ses années universitaires dans l’Iowa mais aussi en Summer League, notamment au niveau du shoot extérieur. Trey Lyles, arrivé comme agent libre cette saison, constitue une autre option et devrait également connaître une légère augmentation de son temps de jeu en qualité de pivot small-ball, malgré un apport que l’on jugera très moyen depuis le début de saison. Deux solutions… mais rien de bien fou.

Lorsque les Pistons ont tradé Mason Plumlee contre Kelly Olynyk cet été, ils ont pris la décision de créer plus d’espace et des opportunités de pick and pop pour leurs jeunes arrière Cade Cunningham et Killian Hayes. Si Dwayne Cassey souhaite rester dans cette idée le jeune Luka Garza pourrait s’avérer une belle surprise, mais l’absence de KO reste une sale nouvelle à Motown. En attendant la suite, mais rien ne presse dans le Michigan.