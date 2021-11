Kevin Durant explose ses records d’efficacité cette saison : plus de 58% au tir dont 64% à 2-points, ou quand le basket devient trop facile

Tout proche de la perfection face au Magic mercredi où il a terminé avec 30 points à 11/12 au tir, Kevin Durant continue de repousser les limites de l’efficacité. Lui qui est réputé pour sa propreté au shoot est en train d’exploser ses records en ce début de saison, et les chiffres sont juste effrayants.

On ne vous apprend rien en disant que Kevin Durant est l’un des joueurs les plus inarrêtables de l’histoire. On ne vous apprend rien non plus en disant que ses pourcentages au tir sont indécents, KD faisant notamment partie du fameux club 50-40-90 (pourcentage au tir global, à 3-points et aux lancers-francs) qui représente un peu le cercle VIP des meilleurs snipers all-time. Mais même en sachant tout ça, difficile de ne pas avoir la tête qui tourne en voyant les stats du bonhomme depuis la reprise. En faisant un petit tour sur le site de Basket-Reference, qui représente une véritable… référence en matière de stats actuelles comme historiques, on s’est arrêtés sur la fiche perso de Durant pour jeter précisément un œil sur l’ensemble de ses pourcentages au shoot. L’avantage sur Basket-Reference, c’est qu’on peut voir à la fois les pourcentages classiques – au tir, à 3-points et aux lancers – mais aussi des chiffres plus approfondis concernant la réussite offensive d’un joueur, comme la réussite à 2-points uniquement ainsi que l’effective field goal percentage (on vous explique plus bas). Et là, on se rend compte que Durant explose ses propres records.

Si son adresse à 3-points, actuellement à 40,4%, a déjà été meilleure au cours de sa carrière (il a passé la barre des 41% à quatre reprises, dont une pointe à 45 l’an passé), KD affiche un incroyable 58,5% de réussite au tir global, loin devant son record en carrière sur une saison complète qui est de 53,7% (en 2016-17 à Golden State et en 2020-21 avec Brooklyn). Et quand on y regarde encore de plus près, on voit que Durant shoote à 64,5% (!) à 2-points, des chiffres qui appartiennent habituellement à des intérieurs. Pour info, au cours de sa carrière, KD a terminé une saison à 60% à 2-points qu’une seule fois, lors de sa première campagne avec les Warriors (60,8). Enfin, au niveau de l’effective field goal percentage, qui mélange les tirs à 3-points et 2-points mais en tenant compte de la différence de valeur entre un shoot derrière l’arc et un tir à l’intérieur de celui-ci, on atteint le chiffre de 63,5%. Record perso pour Durant s’il vous plaît, devant les 60,8% de la saison passée.

Selon StatMuse, Kevin Durant pourrait devenir le deuxième non-intérieur après LeBron James sur les 35 dernières années à réaliser une saison à plus de 25 points de moyenne avec minimum 55% de réussite au tir global. On peut débattre évidemment sur le poste de KD tout en disant qu’il fait plus de 2m10, mais on se comprend. Si Durant a certes la taille d’un big man, il joue comme un extérieur, ce qui rend ses pourcentages particulièrement impressionnants. Mais au final, ce qui est peut-être le plus ouf dans tout ça, c’est que KD explose ses propres records d’efficacité dans une équipe des Nets qui jouent sans Kyrie Irving et avec un James Harden en rodage. Habituellement, quand un attaquant a moins de soutien autour de lui, il est logiquement plus visé par les défenses adverses et possède une charge offensive plus importante, ce qui a tendance à faire baisser son efficacité au tir. Sauf qu’avec Kevin Durant, c’est l’inverse qu’on est en train de voir. C’est une chose de battre ses records d’efficacité quand vous évoluez aux côtes de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green comme ce fut le cas à Golden State, ou la saison dernière à Brooklyn quand il jouait avec au moins une autre machine offensive (soit Kyrie, soit Harden, soit les deux) sur le terrain. C’en est une autre quand vous devez porter une équipe sur vos épaules et que vous n’avez aucun coéquipier qui atteint les 20 points de moyenne, comme c’est le cas aujourd’hui chez les Nets. Bref, vous l’avez compris et vous le saviez déjà, Kevin Durant est un grand malade et soir après soir, il enchaîne les mixtapes – surtout à mi-distance – pour le plus grand malheur des défenses adverses. Et dire que ce mec s’est pété un tendon d’Achille il n’y a pas si longtemps…

Bien évidemment, on est toujours sur un petit échantillon. Kevin Durant n’a joué que 12 matchs pour l’instant cette année, et les chiffres risquent de baisser un peu sur la longueur d’une saison. Mais vu la forme et le talent du mec, on ne serait pas surpris qu’il garde ce rythme tout bonnement insensé. On ne l’appelle pas le Slim Reaper pour rien hein.

Source stats : Basket-Reference, StatMuse