Ja Morant a la rancœur tenace : « Il aura fallu que j’en plante 35 tous les soirs pour qu’on parle de moi comme d’un All-Star »

En feu en ce début de saison, Ja Morant a bien l’intention de prouver à toute la planète basket qu’il fait partie de la crème de la crème à son poste. Alors qu’il avait déjà déclaré faire partie des cinq meilleurs meneurs NBA, le showman des Grizzlies pointe aujourd’hui du doigt ceux qui ont mis un peu trop de temps à le considérer comme un All-Star.

Avec 30 points, 7 rebonds, 5 caviars et 4 interceptions face aux Warriors la nuit dernière, Ja Morant a continué son début de campagne XXL, lui qui partage aujourd’hui la première place du classement des meilleurs scoreurs avec un certain Stephen Curry (30,7 pions par match), contre qui il a donc remporté son duel au Chase Center. Si l’on excepte la défaite des Grizzlies sur le parquet de Portland mercredi, Morant fait la totale à tout le monde. Les Cavaliers ont pris cher, les deux équipes de Los Angeles aussi, et les Warriors ont donc découvert la version 2021-22 du phénomène de Memphis. Un phénomène qui rappelle le Derrick Rose des grandes années – c’est la star des Clippers Paul George qui le dit – et qui semble destiné à participer à son tout premier All-Star Game en février 2022, surtout si les Grizzlies continuent leurs bons résultats, eux qui ont remporté trois de leurs cinq premiers matchs cette année (en quatre déplacements au passage). Forcément, la récompense serait belle pour le gamin de 22 piges sélectionné en deuxième position de la Draft NBA 2019, juste derrière Zion Williamson. Mais visiblement, Morant estime qu’il devrait déjà avoir une étoile sur son CV au vu de ce qu’il a montré depuis le début de sa carrière (via Yahoo Sports).

« J’ai l’impression qu’il a fallu que je marque 35 points par match pour qu’on parle enfin de moi comme d’un All-Star. […] J’étais en position de devenir All-Star mes deux premières années mais je n’ai pas été sélectionné. Cela m’a beaucoup dérangé. Alors j’ai arrêté de me concentrer là-dessus afin de me focaliser uniquement sur mon jeu. Je suis un gagnant, et c’est l’objectif principal. Si je fais ça, le reste viendra tout seul. »

Rookie de l’Année 2019, Ja Morant n’a pas perdu de temps pour montrer à l’ensemble de la NBA à quel point il était spécial. Dès sa première année chez les grands, le produit de Murray State a fait des Grizzlies une équipe plutôt compétitive à l’Ouest alors qu’ils commençaient à peine leur reconstruction post Grit & Grind, combinant belles performances individuelles et highlights de fou furieux. Le potentiel All-Star du garçon, on l’a donc vu très vite. Cependant, avec l’énorme concurrence sur les lignes arrières de l’Ouest, pas facile de se faire une place pour le match des étoiles. En 2020, il y avait quand même James Harden, Luka Doncic, Chris Paul, Russell Westbrook, Damian Lillard (blessé), Donovan Mitchell et Devin Booker. Que des grands noms, et on ne peut pas dire qu’ils aient volé leur place. En 2021, on a retrouvé une grande partie de ces gars-là, à la différence que James Harden et Russell Westbrook ont été remplacés par Mike Conley Jr. et Stephen Curry. Tournant autour des 17-18 points et 7 passes décisives de moyenne sur ses deux premières années en NBA, Morant est ainsi logiquement resté dans l’ombre de tout ce beau monde. Mais connaissant le bonhomme, il a pris ça comme une injustice et une vraie source de motivation pour revenir encore plus fort, et on voit aujourd’hui les très gros dégâts que ça peut provoquer. Vous êtes prévenus, Ja, faut pas l’énerver.

Exceptionnel dans sa première série de Playoffs face au Jazz en mai dernier, Ja Morant confirme son ascension à travers son énorme début de saison cette année. Et s’il continue sur sa lancée, ce n’est pas qu’une première participation au All-Star Game qu’il obtiendra, mais potentiellement une nomination All-NBA…

Source texte : Yahoo Sports