Les Grizzlies ont pulvérisé toutes les attentes cette saison. À leur tête, un jeune meneur tout feu tout flamme, Ja Morant. Absent ces trois dernières semaines pour reposer son genou, il pourrait effectuer son retour avant le début des Playoffs, même si Memphis est assuré de terminer deuxième de la Conférence Ouest.

Avant que le début de la grosse bataille à l’Est hier, le reporter de Memphis Damichael Cole a annoncé – en citant le coach Taylor Jenkins – que Ja Morant pourrait revenir pour un des deux derniers matchs de saison régulière. Une petite bombe de lancée car on peut se demander l’intérêt de ce retour alors que les Grizzlies sont sûrs de finir la saison deuxièmes de l’Ouest. En effet, pourquoi prendre le risque de fatiguer ou blesser son franchise player à une semaine des Playoffs ? Certainement pour reprendre le rythme de la compétition. Ja Morant n’a plus joué depuis trois semaines et une défaite face aux Hawks. Celui qui semble être oublié par la gravité doit retoucher un ballon avant cette postseason 2022 où lui et son équipe seront véritablement attendus au tournant. Bien qu’on ait vu que ce groupe pouvait gagner sans Ja, il est important de retrouver un équilibre dans l’équipe avec le vrai cinq majeur et les joueurs explosifs en sortie de banc.

Grizzlies coach Taylor Jenkins says Ja Morant is doing great and getting close. He said there’s a chance Morant can play in one of the last two games. — Damichael Cole (@DamichaelC) April 7, 2022

Memphis conclut sa saison par deux matchs à domicile contre les Pelicans et les Celtics. Deux franchises qui s’ajustent encore au classement. La Nouvelle-Orléans doit assurer sa neuvième place pour disputer son match de play-in contre les Spurs à domicile, Spurs qui possèdent le tie-breaker sur les joueurs du Bayou. Quant aux Verts de Boston, la défaite contre les Bucks hier soir les envoie à la troisième place du classement à l’Est. Cependant, rien n’est joué entre le deuxième et la quatrième (avec les Sixers dans l’équation). Donc victoire obligatoire pour espérer la meilleure position pour les Playoffs, à moins que les C’s préfèrent éviter le deuxième spot et un éventuel affrontement contre les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving. Un bon test potentiel pour Ja Morant avant les matchs qui comptent vraiment. Si les dires de Taylor Jenkins se confirment, la météo du Tennessee devrait annoncer une pluie d’ogives et des orages sous et au-dessus du panier du FedExForum. Pour une fois, les habitants seront ravis du mauvais temps.

Une bien belle surprise si ça se confirme, car on veut tous revoir Ja Morant sur un parquet NBA à ce moment si crucial de la saison. Donc échauffez-vous le cou et préparez du café parce que le phénomène va haut, va loin, et vous scotche à votre écran.

Source texte : @DamichaelC