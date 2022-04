Cocorico ! Le club de Bourges, engagé en Eurocup Women, vient de s’adjuger le titre de champion de la compétition en ÉCRASANT Venise 74-38. Nouveau titre continental pour le basket français, et une preuve supplémentaire que l’Hexagone est définitivement une terre de balle orange.

Quel succès impressionnant et mérité pour les Tango, tant leur domination lors de cette finale a été sans égale. Menées par une Iliana Rupert de feu (25 points à 12/16 au tir hier soir), les filles d’Olivier Lafargue auront tout réussi pendant 40 minutes. En fait, après un départ en douceur des locales, Venise n’a joué qu’un rôle de sparring partner, tant le monde qui a séparé les deux finalistes hier soir était grand. Une preuve ? Les Vénitiennes n’ont inscrit que 9 (NEUF) points en seconde période, de quoi faire rougir de jalousie n’importe quelle équipe de D4 masculine. Ajoutez à cela un Prado en fusion, et vous obtenez une soirée de rêve. Logiquement, Iliana Rupert finit avec le trophée de MVP de la finale, et ça en fait toujours un de plus que Stephen Curry. Intenable au poste bas, elle s’est aussi illustrée en envoyant quelques tirs bien épicés depuis la ligne à 3-points. Ouais, on s’approche de la définition d’indéfendable là. Le trophée de championnes d’Europe est dans la poche, ça fait plaisir.

Finalement, ce n’est qu’une juste récompense quand on jette un œil à la saison des Tango en EuroCup mais également de manière globale. Invaincues en phase de poules, la base pour annoncer au reste de la compétition qu’elles ne sont pas là pour enfiler des perles. Ça passe tranquillement les premiers matchs à élimination en ne laissant aucune miette d’espoir aux adversaires. En demi-finale, elles accusaient treize points de retard sur l’adversaire Galatasaray à huit minutes du terme. Détermination, force d’âme et collectif ont eu raison de cet écart et ont permis aux filles de l’emporter et de valider le ticket pour le match du titre. À côté de l’EuroCup, Bourges est à une (nouvelle) finale de remporter la Coupe de France, ce sera à Bercy contre Basket Landes, que les Berruyères ont éliminé en… quart de finale de l’EuroCup. Miam, ça sent le match explosif alors on suivra ça de près. Et puis pour ponctuer une saison déjà exceptionnelle, le club est premier en Ligue Féminine de Basket. Mais attention, pas premier genre serré, non là c’est premier avec quatre victoires d’avance sur l’ASVEL Féminin. Impossible d’être plus en confiance alors que les Playoffs du championnat commenceront d’ici quelques semaines.

Wow, chapeau les filles ! Quel succès impressionnant pour clore la campagne européenne de l’équipe. Titre ultra mérité, maintenant focus sur les compétitions nationales. Spoiler : avec la force de caractère de ce groupe, on n’est absolument pas inquiet pour leur fin de saison !

Source : FIBA