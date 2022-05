Voilà un nom qui devrait sonner quelques cloches chez les moins jeunes et les fans de basket européen. Dominant tout au long de la saison avec la Virtus de Bologne, Mam Jaiteh vient d’être désigné MVP d’EuroCup, la seconde compétition la plus prestigieuse du continent. On va juste attendre deux jours de plus avant de sabrer le champagne car il y a un boulot à finir…

Entre deux nuits blanches devant la NBA, il nous arrive aussi de regarder un peu ce qu’il se passe plus près de chez nous. Alors quand un Français brille, on s’y penche encore d’un petit plus près. Depuis son titre de MVP de Pro B avec Boulogne en 2013, Mam Jaiteh a fait un peu de chemin. Le pivot qui a explosé aux yeux du grand public du côté de Nanterre et qui faisait notamment partie de l’épopée en bronze lors de l’Euro 2015 (foutu Pau Gasol) n’a jamais rejoint la NBA mais il brille de mille feux sur le Vieux Continent. Aussi passé par Strasbourg et Limoges, il découvre ensuite le basket italien, russe et turque avant de signer à la Virtus Bologne l’été dernier. Dans la Rouge, ça ne rigole plus du tout et il fait partie des grands d’Europe. Sur le terrain, Milos Teodosic l’abreuve de caviars sur pick-and-roll et il forme un magnifique duo franco-nanterrien avec Isaïa Cordinier. Outre Tornike Shengelia, les fans de NBA tilteront peut-être un peu plus sur les noms de Marco Belinelli, Niccolo Mannion ou encore JaKarr Sampson. Pas la peine de continuer, vous avez bien compris que Mouhammadou ne fait pas équipe avec des peintres. On parle d’ailleurs des leaders du championnat italien devant Milan avant d’aborder les phases finales. Très bien entouré, Mam vient de lâcher une saison ultra dominante avec 12,8 points à 71,1% d’adresse au tir et 7,5 rebonds de moyenne en C2. Il est le leader statistique de son équipe dans ces deux catégories et possède la meilleure évaluation de la ligue (32,9 de PIR en 40 minutes). Ses adversaires ont appris à le craindre et il vient logiquement d’être nommé MVP d’EuroCup.

The G.O.A.T. of the Regular Season 🐐 A top performance throughout the entire Regular Season led @mamjaiteh14 to become the 2021-22 #7DAYSEuroCup MVP… Congratulations! #RoadToGreatness pic.twitter.com/4hGz4Uxlf0 — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) May 9, 2022

Les pivots européens ont la cote en ce moment (coucou Nikola Jokic) et c’est le timing parfait pour rappeler à Vincent Collet que de nombreuses options existent en back-up de Rudy Gobert pour les prochaines échéances internationales. Quelle que soit l’issue du dossier Joel Embiid, le secteur intérieur de l’Équipe de France a de beaux jours devant lui et on n’a même pas encore évoqué les noms de Vincent Poirier, Victor Wembanyama. Petit instant cocorico, c’est la première fois qu’un joueur français reçoit un tel honneur. Un palmarès où l’on retrouve notamment Nick Calathes, Patrick Beverley ou encore Errick McCollum, le grand frère de C.J. Également membre de la All-EuroCup First Team, Mam rejoint Nando De Colo (2010), Tariq Kirksay (2011), Andrew Albicy (2019), Isaïa Cordinier (2021) et Mathias Lessort (2021) parmi les Frenchies à posséder cette ligne dans leur CV. Une liste qui sent bon le maillot bleu-blanc-rouge. Mais le plus beau reste peut-être à venir pour le natif de Pantin de 27 ans. Excellent en quart de finale face à Ulm (27 points à 12/16 et 11 rebonds pour 38 d’évaluation en 26 minutes) puis un peu plus discret en demi où il a vite été gêné par les fautes, il participera ce mercredi à la finale contre Bursaspor pour obtenir un ticket en EuroLeague la saison prochaine. Déjà vainqueur de l’EuroChallenge avec Nanterre en 2015, c’est encore un autre niveau qu’il s’apprête à découvrir dans deux jours.

Here we have it🤩 The 2021-22 All-EuroCup First Team🔥 What a lineup…#RoadToGreatness pic.twitter.com/bUGj1xtQEC — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) May 7, 2022

Que ce soit les récents résultats de la sélection, le parcours de Monaco en EuroLeague ou bien le trophée de MVP de Mam Jaiteh en EuroCup, on peut dire que le basket français se porte bien en ce moment. Alors avant de basculer en mode NBA mercredi soir, n’hésitez pas à vous brancher sur la finale pour envoyer de la force au pivot qui représente fièrement nos couleurs de l’autre côté des Alpes !

Source texte : EuroCup